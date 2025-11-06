Любопитно

Германски пенсионери търсят своя рай в България

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

6 ноември 2025, 06:37
Източник: iStock

М ного от тях са открили своята мечта в България: близо до Черно море, с хубав климат и съвсем поносими разходи за живот – германски пенсионери често обръщат гръб на родината си. ZDF разказва как живеят в България, съобщи Deutsche Welle.

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново", казва пред германската обществена телевизия ZDF Марлене. Ралф пък споделя, че вече се чувства отлично в България - страната вече не му е чужда, наскоро след пристигането си е намерил сродни души и с партньорката си са много добре на 2000 км от Германия, само им липсват контактите с децата. За носталгия и дума не става, от време на време само му се прияжда някой вурст, но това не е фатално.

С малки пенсии от Германия могат чудесно да живеят в България

Както разказва германската обществена телевизия, вече няколкостотин германски пенсионери живеят чудесно с малките си пенсии в околностите на Черно море в България – в села като Лозен или Бенковски, но и в комплексите по крайбрежието, в зависимост от финансовите си възможности. А те не са големи сред германците, които са избрали България – две пенсии правят общо към 2000 евро, с които в Германия трудно може да се постигне желания комфорт, но в България е съвсем възможно.

„Елегантни тоалети могат да се купят на далеч по-ниски цени, отколкото в Германия“, с радост споделя пред ZDF Марлене, докато обикаля варненските бутици. Но тя и партньорът ѝ Юрген далеч не се интересуват само от дрехите – радва ги много и пазарът, където изгодно могат да се купят пресни зеленчуци и плодове с чудесен вкус.

„В България често се разбираме само с ръце и крака, макар че някои говорят немски“, обяснява Марлене, докато не без гордост демонстрира как знае вече да казва „добър ден“, „лека нощ“ или „запалка“. Двамата са изхарчили на пазара 15,70 лв – сума, за която в Германия определено не могат да купят същото.

Наемите и режийните разноски позволяват приличен живот

Марлене открива в интернет тяхната къща-мечта в село Бенковски, на около 20 км от Варна, наемодателят е с германски връзки и осигурява на новите си клиенти не само покрив, но и съдействие при посещението при лекар или за уреждането на формалности. Юрген първоначално не бил съвсем убеден, но после одобрил избора. За къщата с площ 110 кв. м с три стаи плащат наем 550 евро, режийните разходи са около 80 евро. Ако приемат гости, е малко тясно, но за двамата е напълно достатъчно. Същевременно си дават сметка, че в Германия не биха могли да си позволят нищо подобно – в най-добрия случай само социално жилище.

Ралф и Мартина са се установили на самия морски бряг - на „Златни пясъци“. Наслаждават се на спокойствието и на морето от половин година. Двамата се запознали в Бохум, две години след смъртта на съпругата на Ралф, веднага си допаднали и Мартина била готова да отиде с Ралф дори и в Конго. Понеже е любопитна, не се страхувала от експерименти и така стигнали до „Златни пясъци“ – без проблеми. Не им било трудно да загърбят дотогавашния си живот. Тя го спечелила с позитивната си нагласа и така решили да рискуват.

Българският посредник оказва помощ за посещенията при лекар например, но заплащането напълно устройва германските пенсионери – те са много доволни и си дават сметка, че сами не биха се справили.

"Не е редно да не можеш да живееш спокойно на старини"

Карстен и Магдалена са поредната двойка германски пенсионери, избрала България, за които разказва ZDF. „Германия ни отесня“, споделят двамата, докато „на юг“, в България, имат достатъчно място. „Искаме да си построим собствени рай“, заявяват те пред германската обществена медия, колкото и да звучи авантюристично. Натоварили мебелите и ги откарали в България. „Това, което не ми харесва в Германия, е, че хората, които са положили много усилия за тази страна, биват „изхвърлени“. Не е редно да работиш 45 години и да не можеш да живееш спокойно на старини“, обяснява Карстен.

Гръб на родината си е обърнала и Кристиане от Дрезден – експертка в областта на високите технологии, работеща за международни фирми, която в момента си строи къща в България близо до границата с Румъния. Морето ще е пред очите ѝ, ще има и басейн, а грубият строеж ще струва малко над 40 000 евро. „По-хубаво не би могло да бъде, а никога не съм можела да си го позволя“, казва Кристиане пред ZDF:

Жената е много доволна от дейността на строителните работници, а още повече – от сензационната скорост на интернет, 10 до 20 пъти по-бърз, отколкото в Германия. Кристиане е доволна и от размера на подоходния данък в България – 10 процента, покрай който е готова да преглътне например дупките по шосетата. „Аз съм от Източна Германия и това тук ми изглежда като Източна Европа 3.0“, обобщава Кристиане. „Животът е лесен, хората са изключително дружелюбни, тук ми харесва, макар да не е луксозно. Ако исках лукс, щях да отида другаде.“

Контактите с местните хора са важни

ZDF напомня, че от 1990 година България е загубила близо една четвърт от населението си, а това, че напоследък в страната идват все повече германци, се приветства от мнозина. „Добре дошли са“, казват хората от околностите на Варна. Езиковата бариера се преодолява с помощта на интернет, но и от него невинаги има нужда – германци и българи се разбират, заключава медията. Юрген например казва, че контактите с местните хора са му важни – затова сядат заедно на маса в селската кръчма в Бенковски и се опитват да обсъждат заедно проблемите, които ги вълнуват.

„Всичките ми приятели останаха в Германия“, казва Юрген, „а ние, от Рейнска област, сме известни с това, че обичаме да си споделяме, търсим компания, поради което тук ми е малко трудно. Но всички полагаме усилия – и от двете страни“.

В предаването на ZDF неизбежно става дума и за варненското село Лозен, където има 23-ма германски пенсионери – привлечени от проекта на Йордан Миланов, решил да върне живота в родното село на майка си чрез ремонтирането на къщи, които се дават под наем на германци. Карстен и Магдалена не искат нищо повече от спокойствието, на което попадат там – макар най-близкият супермаркет да е на 45 минути път с кола. „Искаме да се наслаждаваме на времето си – точно това търсехме. Тук можем да сбъднем мечтата си“, казва Карстен пред германската обществена медия.

И то за наем от 600 евро месечно. Карстен ще може да се грижи за градината през следващите години, а къщата може да бъде организирана според желанията на наемателите. До момента обновените къщи в Лозен са 12, но това е само началото. „Благодарение на германците, които идват да живеят тук, в селото ще се върнат и младите хора – като персонал по поддръжката“, надява се Йордан Миланов.

"Това е моята нова родина"

Германските пенсионери, заселили се в България, изчисляват, че край Черно море им излизат много по-евтино и посещенията на ресторанти – за 30 евро вечеряли отлично, което в Германия не би било възможно. Ралф пристигнал сам преди Мартина да се пенсионира, но скоро се събрали – не можели един без друг, и вече са заедно в България. Магдалена и Карстен пък се стараят да установят близки връзки с другите германци в Лозен и организират барбекю вечер. Не минава без проблеми, когато става дума за общност от 23 души, но всички се стараят да цари хармония.

„Тук се чувстваме отлично. Само дъщеря ми ми липсва, но се надявам да дойде да ни посети“, казва 76-годишната Марлене. А Юрген споделя: „Ако трябва да бъда честен, това е моята нова родина – България. И не изпитвам никакъв копнеж към Германия“.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
