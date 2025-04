В Индия: Фалшив лекар прави сърдечни операции, уби седем души

В ластите в област Мадхя Прадеш в Индия разследват твърдения за фалшив лекар, извършващ сърдечни операции на пациенти, за който се твърди, че е убил най-малко седем души, в частна мисионерска болница в град Дамох в щата, пише NDTV.

Тъй като съобщенията за 7 смъртни случая в рамките на един месец в болницата предизвикаха тревога в района, се твърди, че човек на име Ен Джон Кем е поел работата в християнската мисионерска болница, представяйки се за известен британски лекар със същото име, твърдейки, че е кардиолог. След това впоследствие извършва сърдечни операции на пациенти. Пациентите, които са претърпели операция, са починали по-късно, казаха служители.

При по-нататъшно разследване истинското име на обвиняемия беше разкрито като Нарендра Викрамадитя Ядав.

По-рано Дийпак Тивари, адвокат и областен президент на Комитета за благосъстояние на детето, заяви, че докато официалният брой на смъртните случаи е 7, действителният брой е много по-висок. Адвокатът е подал жалба до областния магистрат на Дамох по-рано.

