Скулптура на Роден на стойност 3 млн. паунда е изчезнала от музея в Глазгоу

С татуя на френския скулптор Огюст Роден, част от известната му група "Буржоа от Кале", в момента не е открита в художествените колекции на Глазгоу, съобщиха от музея.

Гипсовата скулптура, закупена от музеите в Глазгоу от художника през 1901 г., е била изложена в парка Келвингроув от 25 юни до 30 септември 1949 г., според Glasgow Life, организацията, която отговаря за много от културните обекти в шотландския град. Но оттогава изглежда е изгубена, съобщи „Гардиън“.

