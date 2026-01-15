Свят

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ, крал Фелипе VI Испански

15 януари 2026, 17:55
Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска
Източник: Getty Images

П ринцеса Ирина Гръцка и Датска почина на 83-годишна възраст, съобщава "Роял сентръл".

Принцесата е починала мирно в дома си в Мадрид, в компанията на сестра си, кралица София Испанска.

Принцесата беше болна от известно време и състоянието ѝ се влоши през последните няколко седмици. Смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ, крал Фелипе VI Испански, в кратко изявление.

В него се казва: „Техни Величества Кралят и Кралицата и Нейно Величество Кралица София с тъга съобщават за смъртта на Нейно Кралско Височество принцеса Ирина Гръцка в 11:40 часа тази сутрин в двореца Сарсуела в Мадрид.“

Кралица София и сестра ѝ живееха заедно в двореца от няколко години, а Испания беше дом на Ирина от 80-те години на миналия век. Тя беше близка с цялото си семейство и често беше виждана с племенника и племенниците си, както и с децата им.

По-малката дъщеря на София, инфанта Кристина, кръсти единствената си дъщеря Ирина в чест на леля си. Принцеса Ирина Гръцка и Датска е родена на 11 май 1942 г. в Кейптаун, Южна Африка, където родителите ѝ живеят, след като са принудени да избягат от Гърция с други членове на кралското семейство след нацистката инвазия.

Тя е най-малкото дете на Пол и Федерика, които стават крал и кралица на гърците през 1947 г. Ирина прекарва голяма част от детството си в Гърция, а също така посещава училище в Германия. Тя израства заедно с по-голямата си сестра Софи и брат им Константин, който става престолонаследник на Гърция след възкачването на баща им на трона.

Крал Павел е популярен монарх, въпреки че Гърция преминава през политически трудности през по-голямата част от времето му на трона. През 1962 г. Ирина е шаферка на сватбата на сестра си с Хуан Карлос Испански, а новоименуваната София разчита на брат си за подкрепа.

Константин се жени за Ан-Мари Датска през 1964 г., скоро след собственото си възкачване на гръцкия трон. Ирина не се омъжва – за кратко беше свързвана с принц Михаил Орлеански през 60-те години на миналия век.

След смъртта на крал Павел, принцеса Ирина подкрепя майка си, кралица Фредерика, и двете живяха известно време в Индия. Смъртта на кралица Фредерика през 1981 г. беше последвана от преместване на Ирина в Мадрид и тя живя през по-голямата част от следващите 45 години в двореца Сарсуела, семейния дом на испанските кралски особи.

Тя беше много близка със сестра си София, която я обожаваше и двете често бяха виждани заедно, особено по време на испанските кралски ваканции на остров Майорка. През последните години Ирина страдаше от когнитивни проблеми и здравето ѝ започна да се влошава. За последно беше видяна на публично събитие през 2025 г., когато присъства на сватбата на племенника си, принц Николаос от Гърция, с Хриси Вардиноянис.

Въпреки че се е отказала от гръцкото си гражданство, след като е прекарала само няколко десетилетия от живота си в страната, това е може би подходяща последна поява за принцеса на Гърция, чийто живот беше белязан от промени, изгнание и смут.

Източник: Royalcentral.co.uk    
Принцеса Ирина Гръцка
Последвайте ни
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Тръмп заплаши да потуши

Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

pariteni.bg
10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 12 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 10 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 12 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 10 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пеевски: Закриването на комисията &bdquo;Анти-Сорос&ldquo; се бави</p>

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

България Преди 17 минути

Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент, настоя лидерът на „ДПС–Ново начало"

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

България Преди 1 час

Министърът призова за по-сериозно отношение въпреки предизборната обстановка

Добрич обяви грипна епидемия

Добрич обяви грипна епидемия

България Преди 1 час

От понеделник учениците минават на онлайн обучение

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир

България Преди 2 часа

Заради катастрофата е спряно движението в участъка при км 33 край Хасково

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Свят Преди 2 часа

Бивш руски дипломат и анализатори тълкуват сдържаната реакция на Москва спрямо протестите и политическото напрежение

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Любопитно Преди 2 часа

Вместо да се борят с природата скандинавците са се научили да съжителстват с нея

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

България Преди 2 часа

Стадото коне били оставени без надзор

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Свят Преди 3 часа

Москва: НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

Шест емблематични холивудски роли – от Джак Спароу и Нео до Железния човек – донесоха на Джони Деп, Киану Рийвс, Брус Уилис, Том Круз, Уил Смит и Робърт Дауни-младши стотици милиони долари чрез хонорари и и проценти от печалбите

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

България Преди 3 часа

Второ болнично вертолетно летище там беше открито от Гроздан Караджов

Кадри от мястото на трагедията - навес се срути в София, загина работник

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

България Преди 3 часа

Навесът се е срутил при ремонтни дейности

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Свят Преди 3 часа

Един от пътниците променил името на хотспот мрежата за Wi-Fi на телефона си

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 3 часа

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Свят Преди 4 часа

Договорът New START изтича през февруари

.

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Свят Преди 4 часа

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Съобщиха добри новини за Любо Пенев

Gong.bg

Sky Sports Germany: Клоп може да поеме Реал Мадрид!

Gong.bg

И Добрич обяви грипна епидемия

Nova.bg

В Правната комисия отхвърлиха 100% машинен вот на изборите

Nova.bg