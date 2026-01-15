Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

П ринцеса Ирина Гръцка и Датска почина на 83-годишна възраст, съобщава "Роял сентръл".

Принцесата е починала мирно в дома си в Мадрид, в компанията на сестра си, кралица София Испанска.

Принцесата беше болна от известно време и състоянието ѝ се влоши през последните няколко седмици. Смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ, крал Фелипе VI Испански, в кратко изявление.

В него се казва: „Техни Величества Кралят и Кралицата и Нейно Величество Кралица София с тъга съобщават за смъртта на Нейно Кралско Височество принцеса Ирина Гръцка в 11:40 часа тази сутрин в двореца Сарсуела в Мадрид.“

Кралица София и сестра ѝ живееха заедно в двореца от няколко години, а Испания беше дом на Ирина от 80-те години на миналия век. Тя беше близка с цялото си семейство и често беше виждана с племенника и племенниците си, както и с децата им.

По-малката дъщеря на София, инфанта Кристина, кръсти единствената си дъщеря Ирина в чест на леля си. Принцеса Ирина Гръцка и Датска е родена на 11 май 1942 г. в Кейптаун, Южна Африка, където родителите ѝ живеят, след като са принудени да избягат от Гърция с други членове на кралското семейство след нацистката инвазия.

Тя е най-малкото дете на Пол и Федерика, които стават крал и кралица на гърците през 1947 г. Ирина прекарва голяма част от детството си в Гърция, а също така посещава училище в Германия. Тя израства заедно с по-голямата си сестра Софи и брат им Константин, който става престолонаследник на Гърция след възкачването на баща им на трона.

Крал Павел е популярен монарх, въпреки че Гърция преминава през политически трудности през по-голямата част от времето му на трона. През 1962 г. Ирина е шаферка на сватбата на сестра си с Хуан Карлос Испански, а новоименуваната София разчита на брат си за подкрепа.

Константин се жени за Ан-Мари Датска през 1964 г., скоро след собственото си възкачване на гръцкия трон. Ирина не се омъжва – за кратко беше свързвана с принц Михаил Орлеански през 60-те години на миналия век.

След смъртта на крал Павел, принцеса Ирина подкрепя майка си, кралица Фредерика, и двете живяха известно време в Индия. Смъртта на кралица Фредерика през 1981 г. беше последвана от преместване на Ирина в Мадрид и тя живя през по-голямата част от следващите 45 години в двореца Сарсуела, семейния дом на испанските кралски особи.

Тя беше много близка със сестра си София, която я обожаваше и двете често бяха виждани заедно, особено по време на испанските кралски ваканции на остров Майорка. През последните години Ирина страдаше от когнитивни проблеми и здравето ѝ започна да се влошава. За последно беше видяна на публично събитие през 2025 г., когато присъства на сватбата на племенника си, принц Николаос от Гърция, с Хриси Вардиноянис.

Въпреки че се е отказала от гръцкото си гражданство, след като е прекарала само няколко десетилетия от живота си в страната, това е може би подходяща последна поява за принцеса на Гърция, чийто живот беше белязан от промени, изгнание и смут.