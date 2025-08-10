Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

С пите ли по пижама или предпочитате повече свобода? Носите ли бельо в леглото или ви харесва усещането, че не го носите?

Защо не трябва да спите по бельо?

Испанският анестезиолог Давид Кайехо призовава хората да спят без бельо, твърдейки, че има основателна причина за това. В скорошно видео в акаунта си в TikTok той сподели: „Спането без бельо е полезно за вашето здраве. Може да помогне за предотвратяване на инфекции.“

С разгара на лятото, мнозина може би променят навиците си за сън, за да се чувстват по-комфортно. Здравен експерт твърди, че спането без бельо може да има медицински ползи.

Защо е полезно да се спи без бельо?

Анестезиологът обясни, че това се отнася както за мъжете, така и за жените, въпреки че причините за двата пола са различни:

За мъже

Калехо обясни, че „тестисите трябва да са с около два градуса под телесната температура, за да функционират нормално“.

Според него носенето на тясно бельо през нощта може да повиши температурата в тази област, което може да повлияе на репродуктивното здраве.

„Спането без бельо помага тестисите да се държат далеч от тялото, хладни и напълно функциониращи“, добави той.

За жени

Калехо твърди, че спането без бикини „намалява влагата и триенето в интимната зона“, което може да помогне за предотвратяване на инфекции като кандидоза (млечница) или бактериална вагиноза, като по-добре поддържа естествения баланс на вагиналната флора.

„Целта е тялото да диша“, казва лекарят.

Въпреки че няма универсално правило и всеки човек трябва да избере кое е най-удобно за него, има медицински доказателства в подкрепа на ползите от освобождаването на кожата от нейните бариери през нощта.