Емблематичният Батмобил от "Черният рицар" вече може да бъде ваш

П очти две десетилетия след премиерата на „Батман: Началото“ десетима късметлии ще имат възможността да притежават легендарния Батмобил на скромната цена от 3 милиона долара.

Warner Bros is selling 10 “fully functional but not street legal” Tumbler Batmobiles from Christopher Nolan's ‘DARK KNIGHT’ films Each is priced at $3M. pic.twitter.com/QYZvmTrmtb

Този напълно функциониращ Батмобил, вдъхновен от дизайна от трилогията „Черният рицар“ на Кристофър Нолан, е една от най-разпознаваемите и емблематични „джаджи“ на Брус Уейн.

С дължина 4,65 метра и ширина 2,82 метра, The Wayne Enterprises Tumbler е внушителен автомобил, по-широк дори от G-Wagen.

Въпреки че външният вид внушава сила, оръдейните кули са само реплики.

С тегло от 2500 кг, автомобилът е построен върху здрава стоманена рамка, използвана в авиационната индустрия, с материали като кевлар, карбон и подсилено фибростъкло.

This is cool. Warner Brothers is selling 10 replicas of the Batmobile, known as the Tumbler from the Christopher Nolan Batman movies, for $3 million each.



• Bodywork constructed from a mixture of carbon, Kevlar, fiberglass, and metal panels. Steel tube frame.

• 6.2L V8 engine… pic.twitter.com/E36uLDGz5k