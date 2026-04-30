Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

Н ародният представител от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син не се регистрира в пленарната зала на 52-рото Народно събрание и не положи клетва заедно със своите колеги. Причината е спешното му хоспитализиране в Италия, където депутатът е бил на почивка със семейството си непосредствено след изборите.

Към момента постъпват противоречиви данни за точното състояние на Дилов.

По информация на в. „Труд“ депутатът е получил инсулт в Рим и е хоспитализиран в критично състояние.

Според „ 24 часа “ става дума за масиран инфаркт, след който Дилов е изпаднал в кома, но вече се е събудил и е контактен. Въпреки разминаванията в медицинските данни, фактът е един: депутатът се бори за живота си в италианска клиника, където е бил на почивка с децата си веднага след изборите.

Любен Дилов-син бе избран за народен представител като втори в листата на ГЕРБ-СДС в Бургас. Колегите му от парламентарната група и близките му очакват допълнително потвърждение за състоянието му и възможностите за неговото транспортиране в България.