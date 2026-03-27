Ефектът на Леонардо ди Каприо: Защо гъстите мустаци превзеха Холивуд и сърцата на жените

Гъстите мустаци се завръщат като символ на мъжественост и стил, диктувани от звезди като Леонардо ди Каприо. Тенденцията, подкрепена от социалните мрежи и проучвания, доказва, че лицевото окосмяване отново е ключов фактор за привлекателност

27 март 2026, 11:34
Източник: Getty Images

В ъпреки че лентата на Пол Томас Андерсън „Една битка след друга“ грабна приза за най-добър филм на тазгодишните „Оскари“, истинският победител в най-бляскавата нощ на Холивуд беше само един – обемните и гъсти мустаци на Леонардо ди Каприо. Гордо извити над горната му устна, те придаваха на 51-годишния актьор онази безкомпромисна самоувереност, която не бяхме виждали от него от години, пише Independent.

Източник: Getty Images

„Не съм намирала Лео за привлекателен от десетилетия, но с тези мустаци...“, написа фенка в социалната мрежа X. Коментарът бе придружен от клип, в който актьорът небрежно кима на шегите на водещия Конан О'Брайън, преди да насочи поглед директно към обектива (в типичния стил на сериала „Офисът“), сякаш за да се увери, че зрителите пред екраните оценяват новия му имидж. „Изглежда ТОП“, гласи друг коментар на изненадан почитател. „Вероятно за първи път от 2001 г. насам.“

Мустаците – вековен символ на мъжественост, сила и зрялост – очевидно все още притежават тази магическа сила. В същото време Педро Паскал се появи на церемонията притеснително гладко избръснат и, за съжаление, ефектът беше обратен. „Някой да събере отрязаните косми от мивката му и да ги залепи обратно, БЪРЗО!“, умоляваше фен в мрежата. „Виждам съжаление, изписано на цялото му лице“, пошегува се друг по повод необичайно „голото“ изражение на актьора.

Embed from Getty Images

Истината е, че мустаците са в тренда от известно време. Т.нар. „мръсен мустак“ – дискретното окосмяване, наложено от идоли като Джейкъб Елорди, Хари Стайлс и Тимоти Шаламе, започна да се завръща плахо след пандемията, често комбинирано с прическа тип „кефал“. Сега обаче сме свидетели на истинско възраждане и реабилитация на гъстия, подчертан мустак от отминалите епохи. Тук средно положение няма: или можеш да си пуснеш мустак, или не.

27-годишният учител Кам е сред първите, които се качват на тази вълна. Той поддържа мустаци от три години, подозирайки, че тъмната му коса е идеален актив за тази визия. „Оказа се, че съм изключително добър в това да имам мустак. Веднъж дори служител в галерия ме спря, за да ме попита как да постигне същия резултат“, споделя той. „Особено се гордея с гъстотата им – те се открояват на фона на тълпата от тънки и бледи самозванци.“

Подобна е историята и на 30-годишния фонд мениджър Крис, който изпреварва тенденцията с две години и половина. „Започнах по време на инициативата Movember, просто за проба“, разказва той. „Тогава работех в инвестиционна банка, където дрес кодът е доста строг. Мустаците бяха моят начин да вкарам малко индивидуализъм. Получих толкова комплименти, че реших да ги запазя като вид бунтарство.“

Embed from Getty Images

Крис признава, че основните похвали идват от жените, които изглеждат по-привлечени от него от всякога. Проучванията подкрепят това наблюдение: когато конкуренцията на „пазара на необвързаните“ е голяма, мъжете са склонни да залагат на окосмяване по лицето, за да изпъкнат пред потенциалните партньорки. И стратегията работи. Статистиката на Националната статистическа служба сочи, че по-малко от половината възрастни (49,5%) са женени, а прогнозите са, че до 2030 г. 45% от жените между 25 и 44 години ще бъдат необвързани – исторически рекорд. И макар малкото окосмяване над устната да не реши демографската криза, много жени признават, че го намират за неустоимо.

26-годишната Ела открива тази своя слабост, след като вижда вокалиста на Kings of Leon Кейлъб Фолуил. „Той имаше дълга коса и мустаци като на порнозвезда“, казва тя. „Много е секси. Освен това мустаците могат да скрият някои недостатъци, като например твърде тънка горна устна.“

„Просто изглеждат готино – придават ти вид на каубой или шериф“, добавя тя разпалено. „Това е класическа мъжественост, нали? Жените ползваме грим, защо мъжете да не могат да ползват мустаци, за да подчертаят стила си?“

Embed from Getty Images

Максуел Оукли, основател на луксозната бръснарница Supply 91, също забелязва скок в самочувствието на клиентите си, избрали тази визия. „Наблюдаваме плавна еволюция. Много мъже залагат на т.нар. „каубойски стил“ – лека набола брада и много гъсти мустаци над нея. Понякога дори обръсват всичко останало, оставяйки мустака като основен акцент.“

Кристофър Олдстоун-Мур, автор на книгата „За брадите и мъжете“, смята, че тази дългосрочна тенденция може да е сигнал за своеобразна „криза на мъжествеността“. „Мъжествеността винаги е била обект на преговори. Мъжете се интересуват от окосмяването по лицето, защото то им помага да дефинират своята идентичност в групата. Не мисля, че това ще отшуми скоро, защото все още нямаме колективно съгласие за това как точно трябва да изглежда съвременният мъж.“

Друго изследване установява, че мъжете с бради и мустаци са склонни да се грижат повече за това да отговорят на традиционните мъжки очаквания. Тази еволюция е видима дори в монархията. В мемоарите си „Резервният“ (Spare) принц Хари описва гнева на брат си Уилям, на когото не било позволено да запази брадата си за сватбата, докато Хари получил разрешение за своята през 2018 г. Днес принцът на Уелс вече гордо носи пълна брада, за която се твърди, че съпругата му Кейт обожава.

Embed from Getty Images

В политиката ситуацията не е по-различна. Докато доскоро всичко извън гладкото бръснене се считаше за признак на небрежност, сега Джей Ди Ванс е първият американски вицепрезидент от времето на Уилям Тафт (1913 г.), който носи окосмяване по лицето. „Интересното е, че това пресича идеологическите граници“, отбелязва Олдстоун-Мур. „Интересът към тази визия е еднакво силен както вдясно, так и вляво.“

Що се отнася до Ди Каприо, оказа се, че неговите мустаци вероятно са пораснали заради нова роля. Актьорът ще блесне до Дженифър Лорънс в готическия трилър на Мартин Скорсезе „Какво се случва през нощта“. Дали Лео ще посегне към самобръсначката след края на снимките, предстои да разберем. Но ако приеме фиаското на Педро Паскал като предупреждение, може би ще осъзнае, че най-силното оръжие на един мъж в Холивуд (или в приложенията за запознанства) в момента е именно окосмяването над горната устна.

Просто попитайте тазгодишния носител на „Оскар“ за най-добър актьор Майкъл Б. Джордан, който дори се пошегува, че си е направил профил в OnlyFans само заради мустаците си. „Кръстих ги Мърфи“, сподели той със смях. „Ще стане лудница!“

