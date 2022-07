Ивана Тръмп - борец, красавица, грижовна майка и приятелка

И вана Тръмп – първата съпруга на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и майка на трите му най-големи деца, помагала на съпруга си да построи някои от знаковите си сгради, сред които и „Тръмп тауър“, почина на 73 години, съобщи на 14 юли Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Почина Ивана Тръмп

С дълбока тъга съобщавам на всички, които я обичаха, а те са много, че Ивана Тръмп почина в дома си в Ню Йорк, написа Доналд Тръмп в социалната медийна платформа „Трут соушъл“.

Двамата се женят през 1977 г. и се развеждат през 1992 г. Имат три деца: Доналд младши, Иванка и Ерик.

„Ивана Тръмп беше борец. Тя избяга от комунизма и стана част от тази страна. Научи децата си на упоритост и твърдост, на състрадание и решителност“, каза семейство Тръмп в изявление, цитирано от телевизия Ей Би Си нюз. Ивана израства в Чехословакия по време на комунизма.

BREAKING: Ivana Trump, the ex-wife of former Pres. Donald Trump, has died at age 73, the family told @ABC News. https://t.co/H5q0wZVzbz pic.twitter.com/ch9Bgll4OS — ABC News (@ABC) July 14, 2022

Нито в публикацията на бившия държавен глава, нито в изявлението на семейството се споменава от какво е починала Ивана Тръмп, но в. „Ню Йорк пост“, цитирайки неназовани полицейски източници, съобщи, че Ивана е получила сърдечен арест в дома си в Манхатън и при пристигането на парамедиците вече е била мъртва.

Противопожарната служба в Ню Йорк съобщи, че парамедици са отговорили на телефонно обаждане за човек със сърдечен арест и при пристигането си на адреса в Горен Ийстсайд са открили мъртва 73-годишна жена в апартамента, където живеела Ивана Тръмп.

BREAKING: Donald Trump's first wife Ivana Trump has died, the former president says https://t.co/ZIRHYLaUXl https://t.co/ZIRHYLaUXl — Reuters (@Reuters) July 14, 2022

Бивша манекенка, която като млада е била част от младежкия национален отбор на Чехословакия по ски, Ивана Тръмп изиграва роля в изграждането на медийния образ на съпруга си през 80-те години, когато двамата са една от най-известните и влиятелни съпружески двойки в Ню Йорк.

Техният развод, случил се след широко отразената афера на Доналд Тръмп с актрисата Марла Мейпълс, за която той по-късно се жени, беше широко експлоатирана от ноюйоркските таблоиди.

Ivana Trump, Donald Trump's first wife, dies at 73 https://t.co/2f7meGlH8x — BBC News (World) (@BBCWorld) July 14, 2022

Докато Доналд Тръмп сам гради ранния си успех, прониквайки в силно конкурентния пазар на недвижими имоти в Манхатън, Ивана изиграва голяма роля за изграждането на семейния бизнес малко след женитбата им, пише в. „Ню Йорк таймс“.

Тя работи редом със съпруга си по строежа на „Тръмп тауър“ – неговата знакова сграда на Пето авеню в Манхатън, и по привличали голямо внимание проекти като „Тръмп Тадж Махал казино ризорт“ в Атлантик сити, щата Ню Джърси, посочва в. „Ню Йорк таймс“.

Ивана Тръмп беше вицепрезидент по интериорния дизайн на „Тръмп организейшън“ и управляваше историческия хотел „Плаза“, който Тръмп придобива през 1988 г., като същевременно отглежда трите им деца.

Ivana Trump, the first wife of Donald Trump who helped build some of his signature buildings including Trump Tower, died at age 73, the former president said https://t.co/T9V3mw08pX pic.twitter.com/e5LgN9q7U7 — Reuters (@Reuters) July 15, 2022

„Нашата майка беше невероятна жена – сила в бизнеса, спортистка от световна класа, лъчезарна красавица и грижовна майка и приятелка“, написа семейство Тръмп в изявление по повод кончината.

В семейното изявление се казва, че майката на Ивана е още жива, след не остават трите ѝ деца и 10 внуци.

Ивана Мари Зелничкова е родена на 20 февруари 1949 г. в малко преди това преименувания от комунистите на Готвалдов чехословашки град Злин, припомня Асошиейтед прес.