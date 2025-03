Една ягода струва 20 долара и стана хит в социалните мрежи

Н езависимо дали го одобрявате или сте против, социалните мрежи имат способността да правят всеки продукт сензационен, а на фона на поскъпването на хранителните продукти, последната тенденция е меко казано изненадваща, пише The Washington Post.

В емблематичният за Лос Анджелис хранителен магазин Erewhon, привличащ инфлуенсъри и звезди като с магнит, се продават всякакви продукти, свързани със здравето - от Ирландски мъх, до смутита за 30 долара.

А вече и изключително известна ягода за 20 долара на брой.

Е, не просто обикновена ягода. Тъй като става въпрос за Erewhon, тази ягода е внос от луксозния японски доставчик Elly Amai, продавана в индивидуално опакована пластмасова кутийка.

Ягодите вече са разпродадени в Лос Анджелис, благодарение на сензационно видео, публикувано от Алиса Анточи (която е свързана със семейството, притежаващо магазина за хранителни стоки), в което тя хвали плода като "най-добрата ягода, която някога съм яла в живота си."

Производителят Elly Amai рекламира "експлозията на вкус", която "издига обикновената ягода до необикновени висоти."

Служител в магазина каза, че плодовете са били разпродадени от момента, в който магазинът ги е пуснал в продажба преди около две седмици, и че персоналът няма голяма видимост върху веригата за доставки. Само три магазина в района на Лос Анджелис — в Пасадена, Санта Моника и Бевърли Хилс — получават доставки в момента и всеки от тях получава по една пратка на ден.

Луксозните плодове в Азия

$18.99 for a single organic strawberry from Kyoto at Erewhon. We are so back. pic.twitter.com/vxXYqJbijC