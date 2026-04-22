Дългосрочна връзка: Химия срещу съвместимост

Х имията може да бъде един от най-лошите съветници, при избора на партньор за цял живот. Науката го обяснява едновременно красиво и безпощадно: мозъкът се залива с допамин и норадреналин – вещества, свързани със силни емоции. Химията между двама души не е магия. Тя е биология и като всяко опиянение – има своя краен срок.

Източник: iStock

Изследванията потвърждават една и съща тенденция: след 12–18 месеца началната еуфория започва да отшумява. Психолози и невролози, които години наред проследяват динамиката на връзките на хиляди двойки, стигат до един и същ извод – дългосрочният успех не зависи само от искрата в началото, а от съвместимостта: споделените ценности, начинът на живот, умението да се комуникира и да се върви в една посока. Химията казва „искам те”. Съвместимостта казва „можем да останем заедно”.

Източник: iStock