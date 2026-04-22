Любопитно

Дългосрочна връзка: Химия срещу съвместимост

Кое е по-важно?

22 април 2026, 11:53
Дългосрочна връзка: Химия срещу съвместимост
Х имията може да бъде един от най-лошите съветници, при избора на партньор за цял живот. Науката го обяснява едновременно красиво и безпощадно: мозъкът се залива с допамин и норадреналин – вещества, свързани със силни емоции. Химията между двама души не е магия. Тя е биология и като всяко опиянение – има своя краен срок.

Изследванията потвърждават една и съща тенденция: след 12–18 месеца началната еуфория започва да отшумява. Психолози и невролози, които години наред проследяват динамиката на връзките на хиляди двойки, стигат до един и същ извод – дългосрочният успех не зависи само от искрата в началото, а от съвместимостта: споделените ценности, начинът на живот, умението да се комуникира и да се върви в една посока. Химията казва „искам те”. Съвместимостта казва „можем да останем заедно”.

А какво се случва, когато двама непознати трябва направят този избор – без месеци ухажване, без постепенно опознаване, а с доверие към науката и експертната преценка? Отговорът е един: любовта заслужава да рискуваш. Точно тази смела идея следва „Женени от пръв поглед” – защото понякога най-успешните връзки не започват с искра, а с правилен избор. Запиши се за кастинг и кажи „Да“ на любовта.

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

Дизайнер на Mercedes: Хората харесват комбита, но никой не ги купува

Дизайнер на Mercedes: Хората харесват комбита, но никой не ги купува

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

"Оттук нататък отговорността е в Народното събрание", посочи президентът

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Сгодени ли са Зоуи Кравиц и Хари Стайлс? Актрисата се появи с пръстен на „онзи“ пръст

Зоуи Кравиц разпали мрежата! Актрисата се появи в Лондон с огромен диамант на „онзи“ пръст, докато целуваше Хари Стайлс. След раздялата с Чанинг Тейтъм, Зоуи изглежда е открила новата голяма любов. Дали Хари е задал важния въпрос, или е просто стил?

Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

<p>Министър&nbsp;Христанов: Хижа &quot;Ведра&quot; е превърната в бардак, държавата ще си я върне</p>

Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"

Фирмата зад сделката била свързана с лице, известно с прякора "Вълка"

Истината за „ядрените кодове“: Скандалните твърдения за Тръмп и генерал Кейн

Упорито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове“ по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Водачът е задържан за срок до 24 часа

БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Отговът на Анкара към момента не се съобщава

„Дониленд“? Предлагат част от Донбас да бъде кръстена в чест на Тръмп

В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland)

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте като вече почти стига 200 000 души

За първи път в „Кошмари в кухнята” – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

За първи път в „Кошмари в кухнята” – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

Криза на доверие излага на риск успеха на безпрецедентната мисия в кулинарното риалити

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Защо котката спи върху главата ми

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Боядисване без излишно усилие

Модна магия: Една рокля свърза Риана и Александра Богданска

Вижте как Камавинга се извини на феновете на Реал Мадрид за червения картон в Мюнхен (видео)

Неманя Видич за Бербатов, битката за титлата в Англия и любимия футболист, играл в ЦСКА

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

БАБХ: Има опасност месо от огнище с антракс в Силистренско да е разпространено и на други места у нас

