H&M свали реклама за сексуализиране на деца

Ш ведският гигант за мода H&M съобщи, че е изтеглил реклама на училищни дрехи, която според критиците сексуализира млади момичета.

Рекламната кампания стартира в Австралия и включва две млади момичета в училищни униформи с надпис "Накарайте главите да се завъртят с модата на H&M за връщане в училище".

‘Fashion giant H&M has pulled a controversial advert for school uniforms after being accused of sexualising young [girls] with a “highly inappropriate” caption’

https://t.co/W9bCvyAqzo