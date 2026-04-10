Какво се случва, когато умрем? Науката и оцелелите разкриват мистерията на края

Н икой не знае със сигурност какво се случва, когато напуснем този свят, но експерти, исторически източници и хора, оцелели след състояния, близки до смъртта, споделят фрагменти от това, което се крие „от другата страна“. Смъртта остава една от най-големите енигми на нашето съществуване – универсално преживяване, чиито отговори остават недостъпни, докато не настъпи моментът за всеки от нас.

Великите мислители на човечеството размишляват върху този въпрос от хилядолетия. През 1994 г. ортопедичният хирург Тони Цикория може би се е доближил до разплитането на тази загадка, след като е ударен от мълния в северната част на щата Ню Йорк. Цикория разказва как е почувствал, че полита назад, а следващото, което си спомня, е как вижда собственото си тяло да лежи на земята.

За момент, според думите му, той е стоял отстрани, наблюдавайки как жена се опитва да го съживи чрез сърдечен масаж, преди „да се изкачи по стълбите“, за да види децата си, които си играели в стаите.

„Тогава бях обгърнат от синкаво-бяла светлина“, спомня си Цикория. „Изпитах огромно чувство на благополучие и мир... Най-високите и най-ниските точки в живота ми препускаха покрай мен. Имах усещането, че ускорявам, че ме изтеглят... Тогава, докато си казвах: „Това е най-славното чувство, което някога съм изпитвал“ – трясък! Бях се върнал.“

Според д-р Сам Парния, който години наред изучава преживяванията, близки до смъртта, срещата на Цикория не е необичайна. „Смъртта е процес“, добавя Парния. „Тя не е черно-бял момент.“ През последните години лекари като него и оцелели като Цикория помагат за задълбочаване на разбирането ни за прехода.

Какво казва науката за процеса на умиране

Въпреки че може да не разберем напълно усещането, докато не го изпитаме сами, науката е наясно какво се случва с телата ни непосредствено преди и след края.

Според д-р Нина О'Конър първоначално дишането става неравномерно – необичайно плитко или дълбоко. Впоследствие може да се появи специфичен звук, наподобяващ хриптене или „гърлен“ шум. Това се случва, защото човекът губи способността си да кашля или да преглъща секретите в гърлото и гърдите.

„Всичко това е част от процеса на забавяне и изключване на тялото“, казва тя. Този звук е придобил мрачното наименование „предсмъртен хрип“.

В момента на смъртта всеки мускул се отпуска. Това може да предизвика стенене или въздишка, тъй като остатъчният въздух се освобождава от белите дробове през гласните струни. Зениците се разширяват, челюстта се отпуска, а кожата губи своя тонус. Ако в тялото има остатъчна урина или изпражнения, те също биват освободени.

Но както отбелязва Парния, смъртта не е мигновена. Някои изследователи твърдят, че мозъкът ни може да остане функционален до десет минути след спирането на сърцето.

В рамките на първия час настъпва „смъртният студ“ или algor mortis. Това е фазата, в която трупът се охлажда от нормалната си температура до тази на околната среда. Няколко часа по-късно, под въздействието на гравитацията, кръвта започва да се събира в най-ниските части на тялото. Това е известно като livor mortis (мъртвешки петна). Ако тялото не бъде раздвижено, тези зони изглеждат насинени, докато останалата част избледнява.

Следва вкочаняването (rigor mortis), при което крайниците и ставите се сковават. Коленете и лактите се свиват, а пръстите могат да изглеждат изкривени. След около 12 часа този процес започва да се обръща поради разпадането на вътрешните тъкани – етап, който продължава между един и три дни.

По време на този процес кожата се свива и стяга, което създава илюзията, че косата, ноктите и зъбите са пораснали. Именно това стягане на кожата и изсмуканият вид на тъканите са вдъхновили легендите за вампири в средновековна Европа.

Какво е усещането, според лекарите

Отвъд физиологията, хората винаги са се питали какво е чувството. Според общопрактикуващия лекар д-р Клеър Джерада понякога смъртта може да се усети като... позив за тоалетна.

„Повечето хора умират в леглото, но сред останалите мнозинството издъхват в тоалетната. Причината е, че при определени терминални събития, като масивен инфаркт или белодробна емболия, телесното усещане наподобява нуждата от дефекация.“

Ако смъртта не е внезапна, а настъпва бавно вследствие на заболяване или старост, тя може да напомня на състояние на депресия. В края на живота хората губят апетит, което води до крайно изтощение. Това забавя движенията, речта и мисълта им.

Д-р О'Конър допълва, че физическата слабост е „дълбока“. Прости действия, като изправяне от леглото, могат да изчерпят цялата енергия на болния за деня. Тъй като за умиращите е трудно да изразят състоянието си, преживяването остава обвито в мистерия.

Ритуали и грижа за тялото след смъртта

Практическите аспекти след настъпването на смъртта са ясни, но ритуалите варират значително според културата. На Запад е прието телата да се балсамират – практика, датираща от древните египтяни, ацтеките и маите, които вярвали, че душата може да се върне в тялото. В САЩ балсамирането става популярно по време на Гражданската война, за да могат падналите войници да бъдат транспортирани до домовете им.

Съвременното балсамиране е прецизен процес. Тялото се подлага на аутопсия, ако е необходимо, след което течностите се заменят с консерванти като формалдехид. Устата се зашива или залепва отвътре, поставя се козметика, а под клепачите се слагат пластмасови капачки за поддържане на формата.

В Индонезия народът Тораджа има коренно различно отношение. Те вярват, че мъртвите не си отиват веднага, затова семейството се грижи за тялото седмици, месеци или дори години. Починалият се третира като „болен“, докато се подготви пищно погребение с танци и жертвоприношения. Дори след това, на всеки няколко години, телата се ексхумират, почистват се, обличат се в нови дрехи (и слънчеви очила) и се „разхождат“, за да бъдат запознати с новите членове на семейството.

За разлика от тях, еврейската и мюсюлманската традиции изискват бързо погребение без балсамиране. Равин Кори Хелфанд обяснява, че според Битие човекът е създаден от земята и трябва да се върне в нея. Телата се увиват в памучни чаршафи и се полагат в обикновени ковчези или директно в земята, за да се разложат по естествен път.

Гласът на онези, които са се върнали

Какво се случва със самата същност на човека? През 1988 г. актрисата Джейн Сиймур изпада в анафилактичен шок. Докато тялото ѝ се изключва, тя остава в съзнание.

„Видях бяла светлина. Погледнах надолу и видях себе си в стаята, докато медицинската сестра трескаво се опитваше да ме спаси, а аз спокойно наблюдавах всичко това“, споделя тя.

Д-р Сам Парния потвърждава това явление в свое проучване от 2014 г. Един от пациентите му успял да опише с подробности всичко, случило се в болничната стая три минути след спирането на сърцето му, включително специфични звукови сигнали от апаратурата.

Цели 40% от оцелелите съобщават за някакъв вид „осъзнаване“, след като са били обявени за клинично мъртви. Много от тях споделят, че са видели ярка светлина или починали близки и дори признават, че не са искали да се връщат обратно.

Въпреки скептицизма на много учени, които приписват тези видения на липсата на кислород или на „осъзнато сънуване“, за мнозина остава утешителната мисъл, че съзнанието ни може би продължава своя път дори когато тялото спре да функционира.