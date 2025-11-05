Любопитно

До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат

Ако това се случи, това ще доведе до необратимо покачване на морското равнище в световен мащаб с до 10 метра

5 ноември 2025, 06:32
До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат
Източник: iStock

Н ово проучване предупреждава, че градове и села по света могат да бъдат потопени под вода само след 275 години, съобщава Daily Mail.

Учени от университета Сорбона в Париж прогнозират, че до 59% от ледените шелфове на Антарктида могат да се сринат до 2300 г. 

Ако това се случи, това ще доведе до необратимо покачване на морското равнище в световен мащаб с до 10 метра. 

Във Великобритания, Хъл, Глазгоу и Бристъл биха били потопени, докато в САЩ хората, живеещи в Хюстън, Ню Орлиънс и Маями, биха били принудени да се преместят във вътрешността на страната. 

Това може да звучи като нещо от най-новия научнофантастичен блокбъстър. 

Експертите обаче казват, че това може да стане реалност, ако емисиите на парникови газове продължат да се увеличават рязко. 

„Нашите резултати показват, че настоящите решения за промяна на пътищата на емисиите биха могли значително да повлияят на вероятността от дългосрочна загуба на повечето антарктически ледени шелфове“, обясниха изследователите. 

„Жизнеспособността на ледените шелфове силно зависи от сценария с емисиите, тъй като само един леден шелф вероятно или много вероятно ще стане нежизнеспособен до 2300 г. при сценария с ниски емисии, в сравнение с 59% при сценария с високи емисии.“

Антарктида е дом на 15 големи ледени шелфа и много по-малки. 

Като плаващи граници на антарктическия леден щит, тези ледени шелфове са от решаващо значение за контролирането на загубата на лед. 

„Тъй като ограничават потока на лед от заземения леден покрив към океана чрез така нареченото подпиране, те представляват предпазна лента около Антарктида. Изтъняването и евентуалното им разрушаване ускоряват изхвърлянето на лед в океана“, обясниха изследователите, водени от Клара Бургард, в своето проучване, публикувано в Nature. 

В своето проучване екипът проведе симулации, за да разбере как топенето на 64 ледени шелфа може да се промени, тъй като емисиите продължават да се увеличават. 

Резултатите им разкриха, че при сценарий с ниски емисии, при който глобалното затопляне се задържи под 2°C до 2300 г., само един от 64-те ледени шелфа ще бъде изложен на риск. 

Въпреки това, при сценарий с високи емисии, ни очаква мрачно бъдеще. 

Симулацията установи, че ако глобалното затопляне достигне 12°C до 2300 г., 38 (59%) от ледените шелфове биха могли да изчезнат, което ще допринесе за покачване на морското равнище с 10 метра. 

И въпреки че 2300 г. изглежда доста далеч, според изследователите ще започнем да усещаме въздействията много по-рано.  

„Периодът между приблизително 2085 и 2170 г. бележи периода с най-висок процент на ледени шелфове, които вероятно биха достигнали нежизнеспособност“, обясниха те. 

Въпреки че всичко това изглежда доста драматично, изследователите всъщност казват, че тяхната оценка е „консервативна“. 

„Тази оценка е най-консервативна и действителното изтъняване, отдръпване или срутване може да се случи по-рано в зависимост от уязвимостта на даден леден шелф към други процеси, като например повреди, рифтоване, хидрофрактуриране или отелване“, добавиха те. 

Ако морското равнище се повиши с 10 метра, цели градове по света ще бъдат потопени под вода, според инструмента за скрининг на крайбрежния риск на Climate Central. 

Във Великобритания хората, живеещи в Портсмут, Саутенд-он-Сий, Хъл, Мидълзбро, Блекпул, Бристъл и Кардиф, ще бъдат наводнени. 

Огромни части от Лондон по поречието на река Темза също ще бъдат под вода, включително Хамърсмит, Гринуич, Саутуарк и Уестминстър.  

В Европа цялото крайбрежие от Кале във Франция до Рингкьобинг в Дания ще бъде под вода, а Венеция, Монпелие, Севиля и Лисабон също ще бъдат засегнати. 

В Азия голяма част от Бангладеш ще бъде засегната, заедно с градове като Шанхай, Хошимин и Карачи. 

А в САЩ цялото крайбрежие на Флорида, Луизиана и Тексас е изправено пред живот под вода. 

Като цяло, изследователите се надяват, че откритията ще подчертаят необходимостта от спешни действия за ограничаване на емисиите на парникови газове. 

„Нашите резултати показват, че настоящите решения за промяна на пътищата на емисиите биха могли значително да повлияят на вероятността от дългосрочна загуба на повечето антарктически ледени шелфове“, заключиха те. 

Източник: Daily Mail    
Покачване на морското равнище Антарктически ледени шелфове Изменение на климата Глобално затопляне Емисии на парникови газове Потопени градове Ново проучване Научна прогноза Необратими промени Наводнения
