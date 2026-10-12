Свят

Кая Калас: Санкциите срещу Русия биха били по-ефективни, ако САЩ също ги прилагат

Върховният представител на ЕС заяви, че по време на война е важно украинското общество да запази единството си

12 октомври 2026, 09:32
Кая Калас
Кая Калас   
Източник: Getty Images
  • Кая Калас заяви, че Украйна ще проведе избори, ако Русия прекрати войната, и призова за единство, докато конфликтът продължава.
  • Тя настоя САЩ да засилят санкциите срещу Русия и приветства съобщенията за „енергийно примирие“.
  • ЕС се очаква да добави още 1600 лица и организации към санкционните списъци, включително представители на руския военнопромишлен комплекс и организатори на избори в окупираните украински територии.

ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Сигурна съм, че ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод настояванията на Вашингтон и Москва за нови украински избори.

Винаги изборите са свързани с борба между вътрешни групи, но докато има война е важно народът да бъде единен, коментира тя пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри. Единственият начин за прекратяване на войната е да се оказва натиск над Русия, затова призоваваме САЩ да налагат санкции и да взимат предвид мерките, предприети от ЕС, добави тя.

Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия

Калас приветства съобщенията за постигане на "енергийно примирие" и изрази надежда то да се спазва. По нейните думи от подобна договореност интерес има Русия. Ако нямаше война, рафинериите нямаше да понасят удари, посочи тя. По нейните думи европейските санкции биха работили много по-добре, ако САЩ също ги прилагат. Санкциите лишиха руснаците от един трилион евро приходи, които няма да отидат за финансиране на войната, отбеляза Калас.

Тя уточни, че днес се очаква Съветът на ЕС да одобри прибавянето на още 1600 лица и организации към европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. По нейните думи се предвиждат мерки срещу представители на руския военнопромишлен комплекс и срещу отговорните за организирането на непризнатите от ЕС избори в окупираните украински територии.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Кая Калас Война в Украйна Санкции срещу Русия Европейски съюз Избори в Украйна Външна политика на ЕС Русия САЩ Окупирани територии Единство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

carmarket.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънредно заседание в НС заради помилването на „Петричкия Ескобар“

Извънредно заседание в НС заради помилването на „Петричкия Ескобар“

Свят Преди 6 минути

Извънредното заседание е насрочено за 13 октомври от 9:00 ч. по предложение на „Продължаваме промяната“.

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

Две българки в Топ 200 на световната ранглиста по тенис

България Преди 8 минути

Елизара Янева се изкачи до рекордното 146-о място, а Росица Денчева напредна до №195.

ДЗИ e застраховател на годината в Общо застраховане и в Животозастраховане за 2025 г.

ДЗИ e застраховател на годината в Общо застраховане и в Животозастраховане за 2025 г.

Любопитно Преди 31 минути

ДЗИ е единственият застраховател, получавал и двете отличия в една година в историята на наградите „Застраховател на годината“

Президентът Илияна Йотова

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

България Преди 31 минути

Президентът заяви, че нападенията поставят под въпрос безопасността на екипажите и свободното международно корабоплаване

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 38 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 44 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 47 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 47 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 49 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 1 час

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Кимбърли Гилфойл

Тръмп обмисля да уволни бивша годеница на сина си, която назначи като посланик

Свят Преди 1 час

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

Любопитно Преди 1 час

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

Две земетресения за по-малко от 24 часа край Сливен

България Преди 1 час

Трусът е с магнитуд 2,7 и е регистриран от БАН в 13:27 ч. на 11 октомври

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg