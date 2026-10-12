Кая Калас: Санкциите срещу Русия биха били по-ефективни, ако САЩ също ги прилагат

Кая Калас заяви, че Украйна ще проведе избори, ако Русия прекрати войната, и призова за единство, докато конфликтът продължава.

Тя настоя САЩ да засилят санкциите срещу Русия и приветства съобщенията за „енергийно примирие“.

ЕС се очаква да добави още 1600 лица и организации към санкционните списъци, включително представители на руския военнопромишлен комплекс и организатори на избори в окупираните украински територии.

ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Сигурна съм, че ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод настояванията на Вашингтон и Москва за нови украински избори.

Винаги изборите са свързани с борба между вътрешни групи, но докато има война е важно народът да бъде единен, коментира тя пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри. Единственият начин за прекратяване на войната е да се оказва натиск над Русия, затова призоваваме САЩ да налагат санкции и да взимат предвид мерките, предприети от ЕС, добави тя.

Кая Калас призова ЕС да запази санкциите срещу Русия

Калас приветства съобщенията за постигане на "енергийно примирие" и изрази надежда то да се спазва. По нейните думи от подобна договореност интерес има Русия. Ако нямаше война, рафинериите нямаше да понасят удари, посочи тя. По нейните думи европейските санкции биха работили много по-добре, ако САЩ също ги прилагат. Санкциите лишиха руснаците от един трилион евро приходи, които няма да отидат за финансиране на войната, отбеляза Калас.

Тя уточни, че днес се очаква Съветът на ЕС да одобри прибавянето на още 1600 лица и организации към европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. По нейните думи се предвиждат мерки срещу представители на руския военнопромишлен комплекс и срещу отговорните за организирането на непризнатите от ЕС избори в окупираните украински територии.