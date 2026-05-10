Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Д нес е петата неделя след Великден - на самарянката. Честваме също възстановяването на Българската патриаршия и паметта на свети апостол Симон Зилот.

Петата неделя след Великден е наречена Неделя на самарянката, защото в нея се чете евангелският разказ за разговора на Иисус Христос с една жена от област Самария в Палестина. Самаряните били родом евреи, които по време на Вавилонския плен се смесили с други народи и затова по-късно, по времето на Христос, останалите евреи не ги приемали за свои сънародници и едноверци.

Но тъкмо на жена от тази област Иисус разкрил едни от най-важните истини на Своето учение, като казал: "Бог е дух и тези, които Му се покланят, трябва да Му се покланят с дух и с истина". Или в почитта си към Бог да не оставаме на равнището само на формални думи и действия, а трябва да Го приемем с духа си и да Го следваме истински. След разговора на Христос с нея тя станала Негова последователка, а по-късно била проповедничка на вярата в Спасителя.

10 май се отбелязва всяка година като празник на Българската православна църква,

защото на този ден през 1953 г., тържествено е възстановена Българската патриаршия. Българската църква след пет века зависимост от Цариградска патриаршия сама се отделила от нея през 1870 г., но тази самостойност била призната едва в 1945 г. Осем години след това нашата църква си възстановила и патриаршеското достойнство, каквото тя е имала до края на 14-и век.

Свети Симон Зилот е един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос.

Наречен е още Кананит, понеже произхождал от град Кана в Галилея. Симон носел прозвището Зилот, което значи ревнител, понеже бил пламенен привърженик и ревнител на Божия закон, ревностен проповедник на Божието слово, ревнител за спасителното дело на своя любим Учител Христос.

След като в деня на празника Петдесетница Симон получил заедно с другите апостоли Светия Дух, той отишъл да проповядва учението на Иисус Христос в редица страни. Посетил Египет, Етиопия, Либия, Мавритания и дори далечните земи на Римската империя - Британия. Според църковното предание там той бил хванат от езичниците, изтезаван и претърпял мъченическа смърт, като след жестоките изтезания бил разпънат на кръст. Това станало през времето на римския император Траян (96-117 г.).