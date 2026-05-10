Любопитно

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

10 май 2026, 08:36
Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия
Източник: iStock Photos

Д нес е петата неделя след Великден - на самарянката. Честваме също възстановяването на Българската патриаршия и паметта на свети апостол Симон Зилот. 

Петата неделя след Великден е наречена Неделя на самарянката, защото в нея се чете евангелският разказ за разговора на Иисус Христос с една жена от област Самария в Палестина. Самаряните били родом евреи, които по време на Вавилонския плен се смесили с други народи и затова по-късно, по времето на Христос, останалите евреи не ги приемали за свои сънародници и едноверци.

Но тъкмо на жена от тази област Иисус разкрил едни от най-важните истини на Своето учение, като казал: "Бог е дух и тези, които Му се покланят, трябва да Му се покланят с дух и с истина". Или в почитта си към Бог да не оставаме на равнището само на формални думи и действия, а трябва да Го приемем с духа си и да Го следваме истински. След разговора на Христос с нея тя станала Негова последователка, а по-късно била проповедничка на вярата в Спасителя.

10 май се отбелязва всяка година като празник на Българската православна църква,

защото на този ден през 1953 г., тържествено е възстановена Българската патриаршия. Българската църква след пет века зависимост от Цариградска патриаршия сама се отделила от нея през 1870 г., но тази самостойност била призната едва в 1945 г. Осем години след това нашата църква си възстановила и патриаршеското достойнство, каквото тя е имала до края на 14-и век.

Свети Симон Зилот е един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос.

Наречен е още Кананит, понеже произхождал от град Кана в Галилея. Симон носел прозвището Зилот, което значи ревнител, понеже бил пламенен привърженик и ревнител на Божия закон, ревностен проповедник на Божието слово, ревнител за спасителното дело на своя любим Учител Христос.

След като в деня на празника Петдесетница Симон получил заедно с другите апостоли Светия Дух, той отишъл да проповядва учението на Иисус Христос в редица страни. Посетил Египет, Етиопия, Либия, Мавритания и дори далечните земи на Римската империя - Британия. Според църковното предание там той бил хванат от езичниците, изтезаван и претърпял мъченическа смърт, като след жестоките изтезания бил разпънат на кръст. Това станало през времето на римския император Траян (96-117 г.).

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Неделя на самарянката Българска патриаршия Свети Симон Зилот Иисус Христос Възстановяване на патриаршията Православна църква Дванадесетте апостоли Самария Мъченическа смърт Петата неделя след Великден
Последвайте ни
„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Xiaomi усилено се подготвя да прави коли за Европа

Xiaomi усилено се подготвя да прави коли за Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Свят Преди 26 минути

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

<p>Мелони реагира на шокиращ дийпфейк&nbsp;</p>

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Свят Преди 1 час

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Свят Преди 9 часа

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Свят Преди 10 часа

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 11 часа

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

<p>Кой е <strong data-index-in-node="98" data-path-to-node="4">Виджай</strong> &ndash; актьорът, който навлезе в индийската политика</p>

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

Свят Преди 11 часа

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 12 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Свят Преди 12 часа

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

България Преди 12 часа

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Свят Преди 13 часа

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

България Преди 13 часа

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Свят Преди 13 часа

Шокиращ инцидент на международното летище в Денвър завърши фатално, след като самолет на Frontier Airlines удари пешеходец, навлязъл незаконно на пистата. Инцидентът предизвика пожар в двигателя и принудителна евакуация на стотици пътници

Пламен Абровски

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

България Преди 14 часа

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 май, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 май, неделя

Edna.bg

Барселона излиза за титлата и иска да вгорчи още повече атмосферата в Реал Мадрид

Gong.bg

Добруджа е притиснат до стената срещу закъсалия Берое

Gong.bg

Сметката за лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Nova.bg

Дъжд в Източна България в неделя

Nova.bg