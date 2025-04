Открития на остров Скай: Динозаврите споделяли водопои със своите растителноядни жертви

О громни месоядни динозаври и тяхната тревопасна плячка са споделяли едни и същи водопои на остров Скай преди 167 милиона години, твърдят учени, предаде ВВС.

Изследователи от университета в Единбург анализираха десетки отпечатъци от стъпки на динозаври, открити в Принс Чарлз Пойнт на полуостров Тротерниш, разположен на острова.

Динозаврите включват месоядни мегалозаври – предци на тиранозавърите – и тревопасни гиганти с дълга шия, чиито размери достигат до три пъти повече от тези на съвременния слон.

🚨The newest dinosaur discovery from Scotland!

Over 100 tracks made by theropods & sauropods.

In the same spot where, 170 million years later, Bonnie Prince Charlie landed on Skye to escape the English.

When the Prince was on the run, he sprinted in the footsteps of dinosaurs! pic.twitter.com/imAohqenHC