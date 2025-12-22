Любопитно

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

36-годишният Тайлър Чейс е известен с ролята си на Мартин Куърли от хитовия сериал „Наръчник за оцеляване в училище“

22 декември 2025, 09:52
Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния
Източник: iStock

С ензационно видео, разпространило се в социалните мрежи, показва бивша детска звезда, 36-годишния Тайлър Чейс, познат като Мартин от хитовия сериал „Наръчник за оцеляване в училище“, бездомен по улиците на Ривърсайд, Калифорния, предаде New York Post

36-годишният актьор е известен с ролята си на Мартин Куърли от 2004 до 2007 г.

Хората, заснели кадрите, попитали Чейс дали е бил в Disney Channel.

„Nickelodeon“, уточни Чейс, казвайки, че е участвал в „Наръчник за оцеляване в училище“.

Видеоклипът с Чейс предизвика широко безпокойство в социалните медии, като някои фенове изразиха съжаление, а други критикуваха човека, който го е заснел.

„Това всъщност ми разби сърцето“, написа един фен в Twitter в отговор на тревожния клип.

„Това ме натъжи толкова много“, каза някой друг.

Друг човек написа: „Холивудската индустрия е болна.“

„Защо би го снимал, освен ако не се опитваш да му помогнеш? Срам за теб“, написа потребител на X.

„Как така просто ще го заснемеш в най-лошия му момент, той вероятно дори не е искал да бъде видян така, безсърдечно е“, написа друг човек.

Някой друг добави: „Той все още е човек и не заслужава най-трудните му моменти да бъдат споделяни по този начин.“

След като видеото с Чейс стана сензационно през септември, според съобщенията е била стартирана кампания в GoFundMe, за да помогне на бившия актьор. Страницата е събрала над 1200 долара, преди да бъде закрита от майката на Чейс.

„Тайлър се нуждае от медицинска помощ, а не от пари. Но той я отказва“, е казала майка му. „Оценявам усилията ви. Но парите няма да му бъдат от полза. Давала съм му няколко телефона, но той ги губи в рамките на ден-два. Не може сам да управлява парите си за лекарства.“

Бившите колеги на Чейс, Девън Веркхайзер, Линдзи Шоу и Даниел Къртис Лий, говориха за видеото в епизода от 24 септември на техния подкаст.

„Беше трудно да го осмисля“, каза 34-годишният Лий. „Когато го видях за първи път, бях ядосан, защото си казах защо снимаш някого, когато е в труден период?“

„Но след това, след като бях ядосан на хората, които го снимаха, бях разстроен от себе си, защото се чувствам безсилен. Чувствам, че не мога да направя много“, добави той.

Шоу, която преди това се е борила със зависимост от наркотици, призна, че е била в подобна ситуация.

Тримата актьори също така се зарекоха да се опитат да помогнат на Чейс по всякакъв начин, по който могат.

„Да, всички се надяваме да успеем да насочим Тайлър по по-добър път, ще видим какво можем да направим“, каза Даниел. „Но той няма да участва в подкаста.“

„Изобщо не това трябва да се случи тук. Много повече неща трябва да се случат преди това“, добави 34-годишният Веркхайзер.

Източник: New York Post    
