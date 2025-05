Честито! Деми Ловато се омъжи

Д еми Ловато официално навлезе в своята "съпружеска" ера.

Изпълнителката на хита Sorry Not Sorry каза "Да" на музиканта Джутс на романтична сватбена церемония в Калифорния в неделя, съобщава Vogue.

Булката премина по олтара, облечена в рокля от перлено бял копринен сатен с корсет и воал от тюл в цвят слонова кост – творение на модната къща Vivienne Westwood.

Demi Lovato marries Jutes in romantic California wedding ceremony https://t.co/2AG3eLS6jH pic.twitter.com/SYbJgxdhzW — Page Six (@PageSix) May 26, 2025

„Когато обмислях какъв стил рокля искам, често се връщах към дизайните на Вивиан – особено към начина, по който силуетите ѝ подчертават извивките на тялото и използването на корсети“, споделя Ловато пред изданието.

За приема тя избра „уникална“ рокля тип колонка, отново в цвят слонова кост и също дело на Vivienne Westwood, украсена с перлени акценти, стичащи се елегантно от деколтето.

През февруари певицата зарадва феновете си с романтична публикация в Instagram по повод Свети Валентин, в която сподели кадри от сватбената фотосесия. На снимките тя сияе в бяло, излъчвайки истинска булчинска магия, докато татуираният ѝ любим е елегантен в класически черен костюм с вратовръзка.

„Джордан, нямам търпение да се омъжа за теб! Последните три години бяха най-щастливите в живота ми и за това трябва да благодаря на теб“, написа тя с възторг под публикацията си.

„Обсебена съм от сърцето ти, от любовта ти и от светлината ти. Нямам търпение да остареем заедно и да създадем семейство 🥹🥹 Честит Свети Валентин на любовта на живота ми. Обичам те, скъпи!“

Джутс (истинското му име е Джордан Лутс) не остана по-назад в израза на чувствата си. В своя публикация по същия повод той написа:

„Честит Свети Валентин на любовта на живота ми. Думите никога няма да са достатъчни, за да опиша колко си специална за мен. Чувствам се като най-големия късметлия на света.“

„Няма по-прекрасно усещане от това да бъда обичан от теб. Обожавам те, скъпа, и нямам търпение да се оженя за теб 🖤.“

34-годишният Джутс предложи брак на 32-годишната Ловато през декември 2023 г. Новината за годежа предизвика вълнение сред феновете, след като в публичното пространство се появиха кадри от романтичния момент, заснети от професионалния фотограф Анджело Критикос.

По информация на Page Six, музикантът организирал изненадата в ресторанта Craig’s в Западен Холивуд, Калифорния, където ги очаквали най-близките им приятели и роднини. Предложението било направено с изработен по поръчка годежен пръстен и диамант от бутика Material Good.

„Още съм безмълвна. Снощи беше най-прекрасната нощ в живота ми и не мога да повярвам, че ще се омъжа за любовта на живота си @jutesmusic…“, написа Ловато по-късно в Instagram.

„Любов моя, безкрайно съм развълнувана да се омъжа за теб… Всеки ден с теб е сбъдната мечта и нямам търпение да те обичам и ценя до края на живота си. Наздраве за бъдещето ни. Обичам те, скъпи 🥰.“

After 1209 days, 173 weeks, 40 months, and 3 years together… Demi Lovato and Jordan Lutes are officially married ♡ pic.twitter.com/QFk8djJu88 — daniel (@ohoneygotovegas) May 26, 2025

Деми Ловато и Джутс са заедно от август 2022 г. Първата им поява като двойка на червения килим беше през февруари 2023 г. на гала вечерята на Клайв Дейвис преди наградите „Грами“ в хотел Beverly Hilton в Бевърли Хилс.

По-късно, в свое участие в "Шоуто на Дженифър Хъдсън", Ловато разкри, че се е запознала с Джутс в звукозаписното студио по време на работата по албума си Holy Fvck от 2022 г.

„Работихме наистина добре заедно, а освен това сме просто лудо влюбени“, сподели тя с усмивка. „Невероятно е да откриеш човек, с когото се смееш и с когото можеш да правиш музика. Това е нещо наистина специално.“