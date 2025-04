Как би изглеждал Дейвид Бекъм с перфектно лице (СНИМКИ)

Т ой е смятан за един от най-красивите мъже в света, пише Daily Mail.

Но емблематичният външен вид на Дейвид Бекъм е променен от художник, който му е направил „перфектното лице“ въз основа на науката.

Жозе Антонио Салиба наложи анатомична маска върху изображение на футболиста и редактира чертите на лицето му така, че да отговарят на шаблона, създаден от "златното сечение".

"Златното сечение" е математическо уравнение, създадено в Древна Гърция за определяне на „физическото съвършенство“ чрез сравняване на измервания, съотношения и симетрия.

Завършеният проект показва, че Бекъм има по-остри вежди, по-високи скули, по-малко чело и по-живи очи.

Не всички обаче са впечатлени от резултата.

Коментирайки видеото, един потребител каза: „Оригиналното лице е по-добро от твоето съвършено“, а друг се пошегува: „Ти го направи по-малко съвършен Бекъм“.

И така, смятате ли, че футболистът изглежда повече или по-малко привлекателен?

През последните три десетилетия Бекъм редовно присъства в списъците на най-красивите мъже в света.

Например, през 2015 г. той беше обявен за най-сексапилния жив мъж на списание PEOPLE.

"Никога не съм чувствал, че съм привлекателен, секси човек", каза тогава Бекъм.

За да види колко добре изглежда Бекъм в действителност, художникът Хосе Антонио Салиба се обърна към „златното сечение“ - математическа формула, разработена в Древна Гърция за определяне на „физическото съвършенство“ чрез сравняване на мерки, съотношения и симетрия.

По време на Ренесанса художниците и архитектите използват уравнението, известно още като Фи, като помощно средство при създаването на своите шедьоври.

Оттогава учените са адаптирали математическата формула, която се равнява на 1/1,618, за да обяснят какво прави човека красив.

David Beckham is given the 'perfect face' based on science - so, do YOU think the footballer looks more attractive? https://t.co/sktsSC3Y18