Даниел Дей-Люис се завръща към актьорството, ще се снима във филм на сина си

С ър Даниел Дей-Люис ще излезе от актьорската си пенсия, за да се снима в режисьорския дебют на сина си.

Британската звезда е трикратен носител на „Оскар“, обявен за най-добър актьор за изпълненията си във филмите „Моят ляв крак“, „Ще се лее кръв“ и „Линкълн“, и е смятан за една от най-големите звезди на своето поколение.

Той обяви, че се отказва от актьорската си кариера след участието си във филма на Пол Томас Андерсън от 2017 г. „Призрачна нишка“, базиран на модния свят на Лондон през 50-те години на миналия век, за който също беше номиниран за „Оскар“.

Daniel Day-Lewis is officially ending his retirement from acting after 7 years.



• Will be the lead in his son’s directorial debut ‘ANEMONE’ which he co-wrote



• Film explores the intricate relationships between fathers, sons & brothers



(Source: https://t.co/qR91O2ae22) pic.twitter.com/pHVBp2k0cs