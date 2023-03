Да си върнем усмивката: 15 филма за добро настроение

М ожем да се опитаме да прогоним чувството на моментна меланхолия или безпокойство по различни начини, като един от най-ефективните е да се отдадем на съдържание, което ни отпуска.

Много хора, когато искат да се почувстват по-добре, ще посегнат към хубав филм, който поне ще върне усмивката на лицето им.

Днес ви предлагаме списък с 15 такива, които ще ви откъснат от лошото настроение.

1. „Невероятната съдба на Амели Пулен“

2. „Завръщане в бъдещето“

3. „Готвачът“

4. „Форест Гъмп“

5. „Дяволчетата“

6. „Започни отначало“

7. „Въпрос на време“

8. „500 мига от любовта“

9. „Пинокио“ – Гийермо дел Торо

10. „Последен шанс, Харви“

11. „Рататуй“

12. „Оглупели от любов“

Crazy, Stupid, Love (2011)

Really loved this movie and the characters. The movie had a good twist where characters intertwined that completely caught me off guard. Ryan Gosling has definitely become of of my favourite actors now, his performances are just always top tier 8/10 pic.twitter.com/dB0lVaYJxN