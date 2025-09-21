Любопитно

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие

21 септември 2025, 11:08
Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират
Източник: iStock/GettyImages

Х ората често сами се саботират, когато вътрешните им страхове и несигурност надделеят над желанието им за развитие. Постоянната самокритика ги кара да се съмняват в способностите си и да отлагат важни решения. Вместо да се възползват от възможности, те ги пропускат, защото не вярват, че са „достатъчно добри“.

Така се създава порочен кръг – колкото повече се страхуват от провал, толкова по-малко действат, а това ги кара да се чувстват още по-безсилни.

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие.

Изходът започва с осъзнаване, че вътрешният критик не е истината, а само глас на страха. Малките стъпки към действие и самоприемане могат да разкъсат оковите на самосаботажа.

Кои зодии позволяват на страха да блокира потенциала им
8 снимки
близнаци зодия знак
близнаци зодия
рак зодия
рак зодия

Астролозите открояват четири зодиакални знака, които често възпрепятстват собствения им растеж поради страхове, несигурност и прекомерна самокритика, пише rbc.ua. Те имат голям потенциал, но вътрешен глас на съмнение им пречи да продължат напред.

Вижте кои са четирите зодии, които се самосаботират в галерията ни.

По темата

Източник: rbc.ua    
зодии саботаж страх самокритика успех щастие
Последвайте ни
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа</p>

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

България Преди 2 часа

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 3 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 4 часа

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Любопитно Преди 4 часа

Турция вече не е номер едно

<p>Лято през септември &ndash; до 31 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 31 градуса в неделя

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 12 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 12 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 12 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 13 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 13 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 14 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 14 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

<p>Мъж е открит мъртъв след побой в Пловдив, столичанин е задържан</p>

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

България Преди 14 часа

Смъртта на пловдивчанина е настъпила в резултат на травми от побой

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Свят Преди 14 часа

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви полковник Антс Кивиселг

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 15 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

21 септември 2025: Денят, в който Вселената ни дава нов шанс

Edna.bg

8 есенни дестинации, идеални за пътуване извън България

Edna.bg

Асистентът на Алегри: Изключително представяне на Милан в защита

Gong.bg

Андре Онана с феноменална асистенция в Турция

Gong.bg

Наталия Киселова: Основният въпрос на тази сесия на НС е приемането на бюджета

Nova.bg

Балабанов: България върви към пълен мандат на това управление

Nova.bg