5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

М ного скоро Меркурий ще направи ново преминаване, което ще засегне живота на много зодиакални знаци. Докато някои ще бъдат изключително късметлийски, други трябва да се подготвят за предизвикателства.

Астроложката Катерина Соловйова сподели кои зодии могат да очакват положителни промени и кои трябва да бъдат внимателни.

Кои зодии ще имат късмет още от септември

„На 18 септември Меркурий - планетата на комуникацията, средствата за взаимодействие (различни джаджи), транспорта, пътуванията, документацията, търговията и ученето - преминава в знака Везни“, обясни астроложката.

Тя добави, че Меркурий ще остане в седмия зодиакален знак до 1 октомври 2025 г. Това се счита за неутрална позиция за най-бързата планета в Слънчевата система.

От 18 септември до 1 октомври следните зодии ще усещат положителното влияние:

Везни

Водолей

Близнаци

Лъв

Стрелец

Кои са тези, които трябва да бъдат внимателни с ефекта на планетата през този период вижте в нашата галерия .

Как Меркурий ще влияе на живота

Промените най-вече ще се отнасят до процеси, свързани с:

Важни преговори

Подписване на нови договори

Обработка на документи

Големи покупки (включително техника или автомобили)

Важни бизнес пътувания

Полагане на изпити

Извършване на необходими плащания

„През този период дейности, свързани с козметичната индустрия, изкуството, дипломацията, правосъдието и всякакъв вид взаимоотношения, могат да преминат в ново измерение“, допълни астроложката.