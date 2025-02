Честито! Лили Колинс стана майка на момиченце

Л или Колинс посрещна на бял свят първото си бебе със съпруга си Чарли Макдауъл.

35-годишната актриса шокира феновете си, като съобщи щастливата новина в Instagram.

Звездата от „Емили в Париж“ разкри сладкото име на новородената им дъщеря в публикацията, пишейки на 29-те си милиона последователи: „Добре дошла в центъра на нашия свят Тове Джейн Макдауъл. Думите никога няма да изразят безкрайната ни благодарност за нашата невероятна сурогатна майка и за всички, които ни помогнаха по пътя. Обичаме те до Луната и обратно...“

