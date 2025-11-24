Любопитно

Цената на PR-a може да достигне стойността на една компания с всичките й активи

БДВО отбеляза 11-ия “Ден на Бернайс”, представи новата инициатива “PR Навигатор” и отличи най-добрите студенти в конкурса “Като Бернайс”

24 ноември 2025, 12:08
Цената на PR-a може да достигне стойността на една компания с всичките й активи

З а 11-та поредна година Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) обедини професионалната общност в „Денят на Бернайс“. Настоящото издание беше посветено на темата „Колко струва PR-ът?“ със специалното участие на чуждестранни лектори, изявени фигури от бизнеса и обществения живот у нас. Модератор на дискусионните панели беше телевизионната журналистка и водеща в NOVA Марина Цекова.

Дискусиите се обединиха около разбирането, че всеобхватната публичност, характерна за последните години, прави профилите на PR експертите интердисциплинарни и тясно свързани със стратегическите бизнес функции. “Цената на PR-а може да достигне стойността на компанията с всичките й активи”, посочи Мила Миленова, директор “Корпоративни, дигитални и маркетинг комуникации” в ОББ.

Социологът Първан Симеонов очерта две тенденции – на масовизация  и депрофесионализация, които идват със социалните мрежи и множеството инфлуенсъри, но и на обособяването на висок професионален ешелон в услугата, която е и ще бъде високоплатена в бизнеса.

Все по-високите рискове от кризи също бяха разгледани в дискусиите. Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на Telerik Academy, подчерта ролята на PR в профилактиката и стратегическото избягване на кризи като контрапункт на мерките, предприемани по спешност, когато кризата вече е факт.

Своята гледна точка в дискусията споделиха още Ива Григорова, председател на Българската асоциация на ПР агенциите и директор на MSL, част от Publicis Group, Ирена Бушандрова, директор за България на Pedersen & Partners, Даниел Киряков, мениджър “Комуникации” на Американската търговска камара в България, д-р Иванка Шалапатова, дългогодишен изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“ и бивш министър на труда и социалната политика, Гергана Тоткова-Петракова, мениджър „Връзки с обществеността“ в Novartis Bulgaria. Специални гости на събитието бяха Андрея Грос, партньор в PR-com – една от водещите B2B PR агенции в Германия и Андрия Томович, генерален мениджър на Novartis Bulgaria.

Иван Янакиев, председател на БДВО за периода 2022-2026, и Гергана Иванова, която поема щафетата на тази позиция за следващия мандат, анонсираха новата инициатива „PR Навигатор“. В нея БДВО предвижда да се допитва ежегодно до професионалистите от бранша за очакваните от тях тенденции. Анкетата за 2026 година може да бъде попълнена тук.

По традиция БДВО отличи най-изявените участници в студентския конкурс „Като Бернайс“. Тази година в него се включиха 14 отбора от четири университета - СУ “Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и Югозападен университет “Неофит Рилски”, а победители станаха три отбора от Нов български университет и един от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Ментори на отборите-победители са доц.д-р Евелина Христова (Департамент “Медии и комуникация” на Нов български университет)  и гл.ас. д-р Йордан Карапенчев (Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”).

Източник: Райна Аврамова    
Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Предлагат промени в болничните

Благомир Коцев

България Преди 29 минути

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение

Клетката

Любопитно Преди 35 минути

Гледайте епизодите на криминалната драма от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA

Снимката е илюстративна

България Преди 1 час

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

България Преди 1 час

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Свят Преди 1 час

Не е имало навлизане в румънското въздущно пространство

Свят Преди 1 час

Двама китайски учени са заподозрени, че са внесли в САЩ гъбички като оръжие за агротероризъм

Д-р Калина Милушева

България Преди 1 час

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Българска агенция за инвестиции

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Цените в Благоевград стигнаха предела си

Илияна Йотова

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Важни промени за самоосигуряващите се работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Любопитно Преди 2 часа

Ако тази година търсите не просто подарък, а усещане, което разширява хоризонтите и кара кръвта да закипи, изборът е ясен - емоция която дава криле

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

България Преди 2 часа

Влекач се е обърнал странично в канавка и се е самозапалил

Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

Свят Преди 2 часа

Германската звезда с над 200 роли в киното си отиде на 81-годишна възраст

Поискаха нови правила за болничните

България Преди 2 часа

Друго предложение предвижда да отпаднат вноските за втория пенсионен стълб до края на 2026 г.

