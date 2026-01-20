Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна още в първия кръг на Откритото първенство на Австралия (Australian Open). Той загуби с категоричните 0:3 сета ( 4:6, 4:6, 3:6) пред чеха Томаш Махач.

Мачът продължи 1:45 часа. За Димитров това е второ последователно отпадане в първия кръг в Мелбърн, след като преди 12 месеца се отказа на старта срещу италианеца Франческо Пасаро.

Чехът направи по един пробив в първите два сета, а в третия дори два и затвърди отличната си форма, която му помогна да спечели турнира в Аделаида броени дни преди старта на Откритото първенство в Австралия, пише спортният сайт Gong.bg.

по време на мача се наложи българският тенисист да иска помощ от своя физиотерапевт.

До момента Димитров и Махач се бяха изправяли един срещу друг само веднъж - на 18-финал във Виена през 2024 г., където чешката ракета победи отново с 3:0 сета.

Участието на Григор Димитров на тазгодишния Aустрелиън Оупънn беше негово 16-о поредно, което е най-дългата активна серия без прекъсване в турнира. Българинът дели това постижение с французина Адриен Манарино.

Следващият турнир в графика на Димитров е ATP 500 в Далас (9-15 февруари).