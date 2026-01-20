България

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

20 януари 2026, 12:30
Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open
Григор Димитров   

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна още в първия кръг на Откритото първенство на Австралия (Australian Open). Той загуби с категоричните 0:3 сета ( 4:6, 4:6, 3:6) пред чеха Томаш Махач.

Мачът продължи 1:45 часа. За Димитров това е второ последователно отпадане в първия кръг в Мелбърн, след като преди 12 месеца се отказа на старта срещу италианеца Франческо Пасаро.

Чехът направи по един пробив в първите два сета, а в третия дори два и затвърди отличната си форма, която му помогна да спечели турнира в Аделаида броени дни преди старта на Откритото първенство в Австралия, пише спортният сайт Gong.bg

по време на мача се наложи българският тенисист да иска помощ от своя физиотерапевт.

До момента Димитров и Махач се бяха изправяли един срещу друг само веднъж - на 18-финал във Виена през 2024 г., където чешката ракета победи отново с 3:0 сета.

Участието на Григор Димитров на тазгодишния Aустрелиън Оупънn беше негово 16-о поредно, което е най-дългата активна серия без прекъсване в турнира. Българинът дели това постижение с французина Адриен Манарино.

 Следващият турнир в графика на Димитров е ATP 500 в Далас (9-15 февруари).  

Последвайте ни
Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Как метеорологична ракета почти предизвика ядрена война

Как метеорологична ракета почти предизвика ядрена война

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 6 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 5 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 6 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Свят Преди 7 минути

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 13 минути

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 24 минути

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 25 минути

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 35 минути

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Свят Преди 51 минути

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие"

Снимката е илюстративна

Слон уби 20 души, 300 ловци го гонят с дронове в Индия

Свят Преди 57 минути

Жителите на индийски села спят по покривите, докато слонът убиец вилнее

„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря

„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря

Любопитно Преди 1 час

Какви богатства и традиции крие регионът, гледайте тази събота от 16:00 ч. по NOVA

<p>Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си</p>

Координационният център към Механизма за еврото: Не чакайте последния момент, за да превалутирате левовете си

Пари Преди 1 час

На 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

България Преди 1 час

Интервюто беше направено часове преди да стане ясно, че президентът Радев ще направи обръщение към нацията вчера в 19 ч., и затова темата за включването му в политиката е засегната с предположения

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

България Преди 1 час

Служебният автомобил е пътувал заради командировка в София

<p>Киселова: Оставката на&nbsp;Радев ще промени политическия терен</p>

Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

България Преди 1 час

Той се придържа към Конституцията и затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара, заяви бившият председател на НС

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 1 час

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

<p>Трагедията в Испания:&nbsp;Броят на жертвите нарасна до 41</p>

Железопътната катастрофа в Испания: Броят на жертвите нарасна до 41

Свят Преди 2 часа

Продължава издирването на тела в два вагона от влака на „Ренфе“, които са паднали от 4-метров насип

<p>&quot;Магическото&quot; оръжие на ЕС и другите начини да бъде притиснат Тръмп</p>

Европейска "разпродажба" на американски активи - възможен икономически шантаж

Свят Преди 2 часа

Съществуват 8 трилиона долара американски акции и дълг, притежавани от европейски банки и пенсионни фондове. Масова разпродажба би ударила финансовите пазари, което показва как икономическите санкции могат да станат оръжие

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Мила Роберт с песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Edna.bg

128 състезатели по кикбокс спрени от федерацията да участват на ЕК, излизат на протест

Gong.bg

Кадем на Лудогорец ще ръководи дуела с Рейнджърс

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg