Бъди герой - включи се в дигиталния Race for the Cure 2020

За втора поредна година София ще бъде домакин на най-голямото благотворително спортно събитие за рак на гърда в Европа – Race for the Cure. На 25, 26 и 27 септември ще празнуваме живота с представители на още 20 столици, сред които Рим, Атина, Прага и Загреб. Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане, или 3 км ходене, като те избират къде да си подарят движение: в кварталната градинка, парк, на пътеката във фитнеса или в планината. Стартовата линия е обща за всички и е виртуална – регистрацията се случва в платформата raceforthecure.eu, където тази година ще се организират 30 маратона с 300 000 участници от 22 държави.

В Европа Race for the Cure се организира от Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез екипа на CancerCare.bg, член на европейската организация.

„Кризата с COVID-19 ни вдъхнови с всички членове на Think Pink Europe да обединим усилията си и да пренесем това сърцато събитие на следващо ниво. Пандемията промени оборотите на ежедневието ни и отмени близостта, с която бяхме свикнали, но доброто не търпи отлагане. То ни движи. Включете се в дигиталния Race for the Cure в подкрепа на пациенти с рак на гърдата, здравни работници и болници, чрез осигуряване на средства и повишаване на информираността в обществото.“, апелира д-р Полина Лъжанска, председател на CancerCare.bg.

През 2019 г Race for the Cure събра над 2000 души в Южен парк, като маратонът и символичното награждаване на победителите бяха уважени от кметът на София Йорданка Фандъкова, Мая Манолова, и обичаните артисти Нели Рангелова, Есил Дюран, Поли Генова, Стефан Илчев, Ерсин Мустафов и Ташо Колев от група Jeremy?, Нели Петкова и Свилен Ноев от „Остава.“ Събраните средства бяха вложени в групи за психологическа взаимопомощ в София, Пловдив, Варна и Бургас, а сумата от Race for the Cure 2020 ще бъдe използвана за подпомагане на пациенти с рак на гърдата в цялата страна.

Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани и други 125 000 умират в следствие на това заболяване, ето защо осигуряването на средства е от голямо значение. В България е над 4000 жени, които са нечии майки, сестри, дъщери започват най-тежката борба – да запазят живота си. В тази битка са включени и техните семейства, които по всевъзможни начини ги подкрепят в процеса на лечение и прогонват страха от връщане на заболяването.

