Британска компания с мисия да „направи хората водни“

К огато в началото на 2022 г. центърът за гмуркане в наводнена кариера близо до Бристол в Обединеното кралство внезапно е затворен, много любители на гмуркането остават с наведени глави.

Почти две години по-късно те получиха някои отговори. DEEP, британска компания за океански технологии, която закупи мястото за гмуркане като изследователски център и кампус на компанията, излезе от скрит режим през септември миналата година, разкривайки мисията си да „направи хората водни“.

Крайъгълният камък на нейния план е подводен хабитат, наречен системата Sentinel, която според нея ще позволи на хората да живеят и работят на дълбочина 200 метра за период до един месец.

Системата Sentinel се състои от взаимосвързани модули и може да се използва за различни цели - от събиране на данни за химическия състав на океаните до разкопаване на исторически потънали кораби. Скалируемият хабитат може да бъде конфигуриран в различни форми, което го прави подходящ както за мисия с шест души, така и за изследователска станция с 50 души, според DEEP.

Компанията се надява, че нейните хабитати могат да катализират постоянно човешко присъствие под водата, подобно на Международната космическа станция (МКС), която от 2000 г. позволява на хората да живеят и работят в Kосмоса, за океана.

Миналата седмица DEEP обяви предвестник на Sentinel - по-малък подводен хабитат, който компанията ще използва за разработване на системи за Sentinel, но ще бъде пуснат и като отделен продукт.

Авангард, хабитат с размери 12 м (40 фута) на 7,5 м (25 фута) и достатъчно пространство за трима души, които могат да останат под вода до една седмица, ще бъде готов да влезе във водата в кампуса на DEEP във Великобритания в началото на 2025 г.

Пилотното местообитание може да има важно приложение, когато е необходимо бързо разгръщане, като мисията за издирване на оцелели от суперяхта, потънала край Сицилия през август, каза Шон Волпърт, президент на DEEP, пред CNN.

Тъй като плавателният съд потъна на дълбочина 50 метра, водолазите можеха да останат под водата само около 12 минути, преди да излязат на повърхността. Вместо това подводен хабитат, разположен на морското дъно в близост до потъналия кораб, би могъл да послужи като база за водолазите, каза Волпърт.

Днес в света има само една действаща лаборатория за подводни изследвания, управлявана от Международния университет във Флорида, която се използва от всички - от изследователи, изучаващи корали, до астронавти на НАСА, преминаващи обучение в екстремни условия. Ако всичко върви по план, Sentinel ще бъде готова до 2027 г., а Волпърт се надява да я разположи на места по целия свят. Но DEEP признава, че за постигането на амбициозните цели ще са необходими големи усилия.

„Защо досега не е правено по начина, по който ние се опитваме да го направим? Защото е много трудно. Затова работим неуморно“, казва Волпърт.

„Катализатор за нови кариери“

Модулите на Sentinel ще бъдат 3D отпечатани от група от шест робота, като се използва стомана, подсилена със суперсплав на никелова основа, наречена Inconel, която може да издържа на екстремни условия и е използвана в компоненти за космическите совалки и ракетите на SpaceX.

В зависимост от налягането, при което работи, достъпът до системата Sentinel може да се осъществи или с подводница, която се заключва с хабитата, или водолазите могат да влязат през отвора на „лунния басейн“ на дъното.

Поддържащият буй на повърхността ще бъде оборудван с интерфейс Starlink за връзка, а местообитанието ще се захранва с енергия от възобновяеми източници като вятърни турбини и слънчеви панели на повърхността.

"Компанията е в предварителен стадий на приходи, но е в напреднали дискусии с организации и правителства по целия свят", каза Волпърт, който е бивш мениджър на хедж фонд. По думите му клиентите могат да наемат, купуват или просто да споделят пространство в хабитата, в зависимост от нуждите си.

Той добави, че хабитатите могат да послужат като катализатор за нови кариери и нови инвестиции, свързани с океана, „подобно на това, което направи Международната космическа станция, за да направи Космоса отново секси“.

Други приложения могат да включват наблюдение и ремонт на критична подводна инфраструктура, туризъм, обучение за Космоса, възстановяване на корали, обучение на военноморските гмуркачи и медицински изследвания. След като приключи работата си, хабитатът може да бъде преместен на ново място.

Работата на DEEP се извършва в момент на нарастващ интерес към използването на ресурсите на океаните - от офшорна вятърна енергия до дълбоководни минерали.

Но местообитанията биха могли също така да позволят на морските биолози да придобият представа за океана, която не е възможна при по-кратки посещения чрез гмуркане или използване на подводни съдове.

Бил Денисън, професор по морски науки в Центъра за науки за околната среда към Университета на Мериленд, прекарва известно време в изучаване на морските треви на борда на Хидролаб - ранна подводна изследователска база, действаща до 1985 г. на Вирджинските острови на САЩ.

„За тази една седмица от живота си научих повече за океана, отколкото за всички останали хиляди гмуркания, които съм направил. Просто усещаш потока на живота под водата“, казва той.

Все пак той разбира защо няма повече подводни местообитания.

