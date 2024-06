След 13 години брак: Братът на принцеса Даяна и съпругата му се развеждат

Ч арлз Спенсър се развежда със съпругата си Карън Спенсър след близо 13 години брак.

Карън и по-малкият брат на покойната принцеса Даяна обявиха раздялата си на 8 юни.

„Това е изключително тъжно“, каза 60-годишният Чарлз. „Просто искам да се посветя на децата и внуците си и желая на Карън пълно щастие в бъдеще.“

Princess Diana’s brother, Charles Spencer, and wife Karen divorcing after 13 years of marriage: ‘It is immensely sad’ https://t.co/plRyS3TCkI pic.twitter.com/NGIOMxXyoY — Page Six (@PageSix) June 9, 2024

The Mail on Sunday съобщи, че връзката на Чарлз с графинята на Спенсър е приключила по време на писането на мемоарите му, "A Very Private School". Бившата двойка обявила раздялата си още през април.

The Mail on Sunday също съобщава, че Спенсър се „сближил“ норвежкия археолог д-р Кат Джарман – която е домакин на историческия подкаст "The Rabbit Hole Detectives" със Спенсър и преподобния Ричард Коулс – и че те „изглеждат много щастливи заедно, но че е все още рано."

„Невероятна уравновесеност и сила“: Братът на принцеса Даяна подкрепи Кейт Мидълтън

Чарлз и Карън се ожениха на 18 юни 2011 г. в Althorp House само два месеца след кралската сватба на племенника на Чарлз, принц Уилям и Кейт Мидълтън .

Чарлз и Карън имат 12-годишна дъщеря, Шарлот Даяна, чието второ име отдава почит на принцеса Даяна.

Карън има и две по-големи дъщери от предишния си брак с холивудския продуцент Марк Гордън. Чарлз има четири деца от първата си съпруга Виктория Локууд и две деца от втората си съпруга Каролайн Фройд.

През март Чарлз разкри личните си борби в мемоарите си. Той се замисли и върху разпадналите си бракове и потърси професионална помощ, за да разбере моделите на отношенията си.

Charles Spencer and Wife Karen Divorcing After 13 Years of Marriage: 'It Is Immensely Sad' https://t.co/sQEDrXztQI — People (@people) June 8, 2024

„Когато гледах останките от първия и втория си брак, научих в началото на терапията, че изпращането ми в интернат на осемгодишна възраст означава, че нямам почти никакво разбиране за интимност“, пише той.

Чарлз разказа и за подкрепата на съпругата си по време на процеса на писане на книгата си.

„Карън ме подкрепяше“, каза той. „Мисля, че за нея беше голямо предизвикателство да има съпруг, преминаващ през това, което по същество беше четири години и половина най-задълбочена терапия с много трудни нюанси. И тя подкрепи идеята аз да го направя.“

„Мисля, че винаги се е надявала, че ще изляза по-щастлив и по-здрав“, продължи той. „И това изглежда е така. Така че съм благодарен, че тя стоеше до мен, докато минах през това, което сега осъзнавам, че е важен процес.“

