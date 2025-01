„Отново в действие“: Камерън Диас грее на първата си премиера от 11 години насам

К амерън Диас се завърна зашеметяващо в светлината на прожекторите на берлинската премиера на „Отново в действие“ в сряда, отбелязвайки първата си филмова премиера от повече от десетилетие.

Събитието се състоя малко по-малко от седмица, след като премиерата на филма в Ню Йорк беше отменена заради продължаващите горски пожари в Лос Анджелис.

Диас, която преди това се оттегли от актьорската си кариера през 2018 г., сияеше, докато минаваше по червения килим в Германия заедно с колегата си Джейми Фокс.

Cameron Diaz beams at her first movie premiere in 11 years after coming out of retirement https://t.co/uZuVz1Cors pic.twitter.com/wKYag8e2qm

Изтънчена, 52-годишната звезда зашеметяваше в модерна комбинация от тъмно изпирани дънки с широки крачоли, полупрозрачен черен топ и черно палто. Диас добави блясък с обеци с клипс на Алексис Битар. Червеният ѝ лак за нокти и подходящото червило придадоха на визията ѝ класически холивудски колорит.

Актрисата оформи косата си в небрежна, но закачлива прическа със свободен бретон, който обрамчваше красивото ѝ лице.

57-годишният Джейми Фокс също заложи на тъмния цвят на облеклото, като носеше черен костюм с диагонална черно-бяла ивица, бяла риза и черна вратовръзка.

„Отново в действие“ е първият филм на Диас след „Ани“ от 2014 г., в който тя също участва заедно с Фокс. Диас и Фокс работят за първи път заедно в спортната драма на Оливър Стоун от 1999 г. „Any Given Sunday“.

В новия си филм за Netflix, режисиран от Сет Гордън, Диас и Фокс играят Емили и Мат, двама бивши агенти на ЦРУ, които са въвлечени обратно в опасния свят на шпионажа, след като прикритието им е разкрито.

Звездният актьорски състав включва още Глен Клоуз, Кайл Чандлър, Андрю Скот, Маккена Робъртс, Райлан Джаксън и Джейми Деметриу. завръщането на Диас на екран беше потвърдено през юни 2022 г., като по-късно Фокс разкри, че именно обещанието му за забавни и незабравими преживявания я е убедило да се върне на екран.

Why BACK IN ACTION is Cameron Diaz’s first movie in 10 years, in her own words. Premiering this Friday. pic.twitter.com/lNzFI1sNv6