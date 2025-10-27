Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Н а бляскава церемония, изпълнена с музика, емоции и звездни изпълнения, бяха обявени победителите в наградите Billboard Latin Music Awards за 2025 г. Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката.
Гласът на публиката изигра ключова роля в определянето на победителите, обявени по време на събитието. Церемонията беше водена от харизматичните Елизабет Гутиерес, Гойо и Хавиер Поза, придружени от други обичани телевизионни личности. Сред най-номинираните изпълнители бяха Bad Bunny с 27 номинации, Fuerza Regida с 15, Rauw Alejandro с 14, както и Karol G и Tito Double P с по 10 номинации. Вечерта отбеляза и изключителни постижения в латино музиката, като бяха наградени легендарни кариери. Лаура Паузини получи престижната награда Billboard Icon, Песо Плума беше удостоен с първата награда Billboard Vanguard, Bad Bunny беше обявен за латино изпълнител на 21-ви век, а Елвис Креспо бе въведен в Залата на славата.
Вижте пълния списък с победителите по-долу!
- Изпълнител на годината: Bad Bunny
- Нов изпълнител на годината: Neton Vega
- Турне на годината: Шакира
- Кросоувър изпълнител на годината: Бени Бланко
- Global 200 латино изпълнител на годината: Bad Bunny
- Global 200 латино песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
- Гореща латино песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“
- Зала на славата: Елвис Креспо
- Гореща латино песен на годината, вокално сътрудничество: Оскар Майдън и Fuerza Regida, „Tu Boda“
- Мъжки изпълнител на годината: Bad Bunny
- Жена изпълнител на годината: Karol G
- Награда за икона: Лаура Паузини
- Дуо или група на годината: Fuerza Regida
- Награда за авангард: Peso Pluma
- Песен на годината в Latin Airplay: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
- Най-продавана песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
- Най-стриймвана песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“
- Най-добър латино албум на годината: Bad Bunny, „Debí Tirar Más Fotos“
Bad Bunny receives the “Album of the Year” award tonight at the 2025 Billboard Latin Music Awards for “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. 🏆🐸pic.twitter.com/ENj6tvwrvs— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 24, 2025
- Латино изпълнител на 21-ви век: Bad Bunny
- Латино поп соло изпълнител на годината: Шакира
- Латино поп дуо или група на годината: Maná
- Латино поп песен на годината: Шакира, „Soltera“
- Най-добър латино поп албум на годината: Kapo, „Por Si Alguien Nos Escucha“
- Тропически соло изпълнител на годината: Ромео Сантос
- Тропическа група на годината: Aventura
- Тропическа песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
- Най-добър тропически албум на годината: Руби Перес, „Руби Перес ¡Grandes Éxitos!“
- Регионален мексикански соло изпълнител на годината: Peso Pluma
- Регионална мексиканска песен на годината: Оскар Майдън и Fuerza Regida, „Tu Boda“
- Най-добър регионален мексикански албум на годината: Tito Double P, „Incomodo“
- Латино ритъм соло изпълнител на годината: Bad Bunny
- Латино ритъм песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“
- Най-добър латино ритъм албум на годината: Bad Bunny, „Debí Tirar Más Fotos“
- Автор на песни на годината: Neton Vega
- Продуцент на годината: Ернесто „Нето“ Фернандес