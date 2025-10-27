Любопитно

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката

27 октомври 2025, 12:59
Източник: Getty Images

Н а бляскава церемония, изпълнена с музика, емоции и звездни изпълнения, бяха обявени победителите в наградите Billboard Latin Music Awards за 2025 г. Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката.

Гласът на публиката изигра ключова роля в определянето на победителите, обявени по време на събитието. Церемонията беше водена от харизматичните Елизабет Гутиерес, Гойо и Хавиер Поза, придружени от други обичани телевизионни личности. Сред най-номинираните изпълнители бяха Bad Bunny с 27 номинации, Fuerza Regida с 15, Rauw Alejandro с 14, както и Karol G и Tito Double P с по 10 номинации. Вечерта отбеляза и изключителни постижения в латино музиката, като бяха наградени легендарни кариери. Лаура Паузини получи престижната награда Billboard Icon, Песо Плума беше удостоен с първата награда Billboard Vanguard, Bad Bunny беше обявен за латино изпълнител на 21-ви век, а Елвис Креспо бе въведен в Залата на славата.

Вижте пълния списък с победителите по-долу!

  • Изпълнител на годината: Bad Bunny
  • Нов изпълнител на годината: Neton Vega
  • Турне на годината: Шакира
  •  Кросоувър изпълнител на годината: Бени Бланко
  • Global 200 латино изпълнител на годината: Bad Bunny
  • Global 200 латино песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
  • Гореща латино песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“
  • Зала на славата: Елвис Креспо
  • Гореща латино песен на годината, вокално сътрудничество: Оскар Майдън и Fuerza Regida, „Tu Boda“
  • Мъжки изпълнител на годината: Bad Bunny
  • Жена изпълнител на годината: Karol G
  • Награда за икона: Лаура Паузини
  • Дуо или група на годината: Fuerza Regida
  • Награда за авангард: Peso Pluma
  • Песен на годината в Latin Airplay: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
  • Най-продавана песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
  • Най-стриймвана песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“
  • Най-добър латино албум на годината: Bad Bunny, „Debí Tirar Más Fotos“
  • Латино изпълнител на 21-ви век: Bad Bunny
  • Изпълнител на годината: Bad Bunny
  • Изпълнителка на годината: Karol G
  • Дуо или група на годината: Fuerza Regida
  •  Латино поп соло изпълнител на годината: Шакира
  • Латино поп дуо или група на годината: Maná
  • Латино поп песен на годината: Шакира, „Soltera“
  • Най-добър латино поп албум на годината: Kapo, „Por Si Alguien Nos Escucha“
  • Тропически соло изпълнител на годината: Ромео Сантос
  • Тропическа група на годината: Aventura
  • Тропическа песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“
  • Най-добър тропически албум на годината: Руби Перес, „Руби Перес ¡Grandes Éxitos!“
  • Регионален мексикански соло изпълнител на годината: Peso Pluma
  • Регионална мексиканска песен на годината: Оскар Майдън и Fuerza Regida, „Tu Boda“
  • Най-добър регионален мексикански албум на годината: Tito Double P, „Incomodo“
  • Латино ритъм соло изпълнител на годината: Bad Bunny
  • Латино ритъм песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“
  • Най-добър латино ритъм албум на годината: Bad Bunny, „Debí Tirar Más Fotos“
  • Автор на песни на годината: Neton Vega
  • Продуцент на годината: Ернесто „Нето“ Фернандес
Източник: www.hola.com    
Билборд латино музикални награди Латино музика Bad Bunny Karol G Музикални награди Победители
