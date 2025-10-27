Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Н а бляскава церемония, изпълнена с музика, емоции и звездни изпълнения, бяха обявени победителите в наградите Billboard Latin Music Awards за 2025 г. Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката.

Гласът на публиката изигра ключова роля в определянето на победителите, обявени по време на събитието. Церемонията беше водена от харизматичните Елизабет Гутиерес, Гойо и Хавиер Поза, придружени от други обичани телевизионни личности. Сред най-номинираните изпълнители бяха Bad Bunny с 27 номинации, Fuerza Regida с 15, Rauw Alejandro с 14, както и Karol G и Tito Double P с по 10 номинации. Вечерта отбеляза и изключителни постижения в латино музиката, като бяха наградени легендарни кариери. Лаура Паузини получи престижната награда Billboard Icon, Песо Плума беше удостоен с първата награда Billboard Vanguard, Bad Bunny беше обявен за латино изпълнител на 21-ви век, а Елвис Креспо бе въведен в Залата на славата.

Вижте пълния списък с победителите по-долу!

Изпълнител на годината: Bad Bunny

Нов изпълнител на годината: Neton Vega

Турне на годината: Шакира

Кросоувър изпълнител на годината: Бени Бланко

Global 200 латино изпълнител на годината: Bad Bunny

Global 200 латино песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“

Гореща латино песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“

Зала на славата: Елвис Креспо

Гореща латино песен на годината, вокално сътрудничество : Оскар Майдън и Fuerza Regida, „Tu Boda“

Мъжки изпълнител на годината: Bad Bunny

Жена изпълнител на годината: Karol G

Награда за икона: Лаура Паузини

Дуо или група на годината: Fuerza Regida

Награда за авангард: Peso Pluma

Песен на годината в Latin Airplay: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“

Най-продавана песен на годината: Karol G, „Si Antes Te Hubiera Conocido“

Най-стриймвана песен на годината: Bad Bunny, „DTMF“

Най-добър латино албум на годината: Bad Bunny, „Debí Tirar Más Fotos“

Bad Bunny receives the “Album of the Year” award tonight at the 2025 Billboard Latin Music Awards for “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. 🏆🐸pic.twitter.com/ENj6tvwrvs — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 24, 2025