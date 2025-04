„Бих си отрязал устните“: Актьор отказа роля, защото трябвало да целуне мъж

Т ерънс Хауърд разкри, че е отказал да изиграе Марвин Гей в биографичен филм, режисиран от Лий Даниелс, след като разбрал, че покойният певец е бил гей — или поне така му било казано.

56-годишната звезда от „Железният човек“ направи признанието в неделния епизод на подкаста на Бил Махер „Club Random“.

Разговорът се насочи към Марвин Гей, след като Хауърд сподели, че „най-голямата грешка“ в кариерата му е, че не е приел ролята на Смоуки Робинсън във филм за иконата на Motown. Въпреки че 85-годишният Робинсън лично го поканил да го изиграе, актьорът отказал, тъй като в същото време водел разговори с Лий Даниелс относно ролята на Марвин Гей.

69-годишният Махер изрази мнение, че историята на изпълнителя на „Sexual Healing“ е „много по-интересна“ от тази на Робинсън, и заяви, че Хауърд би бил „перфектен избор“ за ролята, защото това била „история, която заслужава да бъде разказана“.

Хауърд, който преди това е работил с Даниелс по сериала „Империя“, обаче се отказал от проекта, след като провел разговор с легендарния музикален продуцент Куинси Джоунс.

„Бях в къщата на Куинси Джоунс и го попитах: ‘Чувам слухове, че Марвин е бил гей. Вярно ли е?’“, спомня си Хауърд. „И той отговори: ‘Да.’“

След този разговор актьорът решил, че не може да приеме ролята във филма на Даниелс.

„Искаха да покажат това във филма, а аз не бих могъл да го направя“, обясни той. Когато Махер го попита дали има предвид сцена, в която трябва да целуне мъж, Хауърд отвърна: „Да. Защото не се преструвам.“

Махер, водещ на „Real Time“, добави, че и той не би могъл да целуне мъж на екрана.

