Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

К олоритният тираджия Калин Борисов напусна Big Brother след напрегнато гласуване по време на студиото на живо. Той загуби вота само с 1% разлика от ловеца на духове Стефан Николов, който спечели 13% от гласовете. Юристът Валентин Котов триумфира по време на гласуването със 75% подкрепа.

Тираджията беше един от най-запомнящите се образи в Big Brother 2025. Той влезе в Къщата с желанието да промени представата на хората за шофьорите на камиони и успя да изгради силни приятелства с много от съквартирантите. В първия ден на социалния експеримент Калин заслужи титлата Любимец на зрителите. Отношението му към жените обаче беше една от причините да изгуби тяхната любов.

По време на живото излъчване беше изгонен диджеят Иван Абаджиев, който прояви агресивно поведение в Къщата. Той прекрачи границите на приемливото държание, след което беше изолиран от останалите участници и напусна риалити формата.

Калин ще седне на стола на подкаста “Голямата сестра”, за да отговори на въпросите на водещата Елена Сергова. Какви ценни уроци научи той под покрива на Big Brother? И защо си тръгва само две седмици преди финала на това голямо приключение? Епизодът с най-опитния съквартирант тази година ще бъде наличен в понеделник. Гост на “Голямата сестра” ще бъде и изгоненият дисциплинарно Иван. Подкастът с него ще бъде онлайн в неделя от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

