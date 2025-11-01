Любопитно

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Диджеят Иван Абаджиев напусна Къщата след неприемливо държание

1 ноември 2025, 22:02
Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия
Източник: NOVA

Д иджеят Иван Абаджиев е изгонен от Big Brother заради агресивно поведение в Къщата. Той прекрачи границите на приемливото държание, след което беше изолиран от останалите съквартиранти и напусна риалити формата.

Гласуването за номинираните тази седмица продължава в приложението NOVA PLAY - вотът е положителен. За обичта на зрителите на NOVA все още се борят ловецът на духове Стефан, тираджията Калин, юристът Валентин и бившият военен Стоянов. Кой ще напусне ще разберем в края на лайв студиото?

Първото интервю на отпадналия Иван ще бъде в подкаста “Голямата сестра”. На какво се дължи агресивното му поведение в Къщата? Разкайва ли се за случилото се? Епизодът с диджея ще бъде наличен в неделя в 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще се раздели с приключението на живота си малко преди финала? Лайв излъчването на Big Brother продължава по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother
Последвайте ни
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Щом един производител на чипове може да заплаши цялата индустрия...

Щом един производител на чипове може да заплаши цялата индустрия...

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Свят Преди 16 минути

Зеленски: Определено ще фиксираме цената на газа тази зима

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

България Преди 1 час

В момента съдът е задържан

Страшна криза и в небето над САЩ

Страшна криза и в небето над САЩ

Свят Преди 5 часа

В петък над 5600 полета бяха извършени със закъснение, а 500 бяха отменени

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Тя се впуска в зрелищна кастинг битка тази вечер

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

България Преди 6 часа

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 часа

Седемте рилски езера

След 3 опита: Американска двойка откри рая си в България

България Преди 7 часа

„Не е евтино да се преместиш от една държава в друга“ - американска двойка се мести два пъти, преди да се установи в България

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

България Преди 8 часа

Ударили са се лек и товарен автомобил

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

България Преди 8 часа

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата

Белият дом

Белият дом затяга достъпа на журналисти, край на свободния вход

Свят Преди 9 часа

Ходът на Белия дом следва ограниченията, въведени по-рано този месец за репортери в Министерството на отбраната

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

Свят Преди 9 часа

В медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми

Снимката е илюстративна

Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

Свят Преди 9 часа

За да създадат Сам като предупредителен пример за това, което може да се случи без тези ползи, екипът зад приложението за здравословен начин на живот WeWard е използвал собствени данни за средните дневни навици на ходене в 30 държави

Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

България Преди 10 часа

Предприети са всички мерки за недопускане разпространението на заразата

По-високи осигуровки, по-ниски доходи: какво ни чака през 2026 г.

По-високи осигуровки, по-ниски доходи: какво ни чака през 2026 г.

България Преди 10 часа

България далеч не е държавата с най-ниска средна данъчна тежест върху труда

Хайди Клум и съпругът ѝ на Хелоуин

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

Любопитно Преди 11 часа

52-годишният супермодел всяка година вдига феновете си на крак в очакване на 31 октомври, когато най-накрая показва своята пищна визия

Хазяин шпионирал наематели с камери в Италия

Хазяин шпионирал наематели с камери в Италия

Свят Преди 11 часа

Случаят излезе наяве, след като студентка открила камера в банята си и се е обадила на полицията

Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат

Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат

Любопитно Преди 12 часа

Качеството на съня е от най-голямо значение

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-дъждовния октомври от 1930 г. насам

sinoptik.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg

Ето как да имате страстна нощ още довечера

Edna.bg

3 редки будистки притчи и скритата им мъдрост, която ще ви направи по-добри

Edna.bg

НА ЖИВО: Ливърпул - Астън Вила 0:0, греда на гостите.

Gong.bg

И в Англия се случи - замериха играчи с бутилки на дербито Тотнъм - Челси

Gong.bg

Повдигнаха обвинения на още двама души за обира в Лувъра (ВИДЕО)

Nova.bg

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Nova.bg