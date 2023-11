Емилия Кларк, Джена Ортега и Алесия Русо сред наградените за "Жена на годината" (СНИМКИ)

А ктрисите Емилия Кларк и Джена Ортега бяха сред победителите на тазгодишните награди "Жена на годината" на Harper's Bazaar.

37-годишната Кларк получи наградата за актриса на годината, докато 21-годишната Ортега беше наградена за ролята си в хитовия сериал на Netflix 'Wednesday".

Actresses Emilia Clarke and Jenna Ortega were among the winners at this year's Harper's Bazaar Women of the Year Awards 🔗⬇️https://t.co/33xrzMcCzR — Sky News (@SkyNews) November 8, 2023

Междувременно футболистката на "Арсенал" Алесия Русо, която вкара гол за лъвиците по време на полуфиналите на Световното първенство тази година, спечели наградата за спортисти.

„Удивително е за женския футбол да видиш колко е израснал и къде е играта днес и как я тласкаме напред. Ако вдъхновяваме следващото поколение, ние правим правилното нещо", каза тя.

Актрисата и режисьор Емералд Фенел спечели наградата за режисьор на годината за филмите си, сред които "Обещаваща млада жена" и "Солтбърн", които ще бъдат пуснати по-късно през месеца.

Говорейки на събитието, тя каза: „Имам предвид, че няма нищо на света, което да обичам повече от жените. Просто е истинско удоволствие да бъда в стая с толкова много хора, на които се възхищавам, и това е просто такава чест и тръпка.“

Janelle Monaé attending the Harper's Bazaar Women of the Year Awards (2023) pic.twitter.com/7b72WteQrg — linda (@itgirlenergy) November 8, 2023

Музикантката Джанил Моне получи наградата за музикант за албума си "The Age Of Pleasure", който излезе тази година.

Сръбската художничка Марина Абрамович, чиято работа в момента е изложена в Кралската академия на изкуствата, взе наградата за художник, докато авторката на бестселъри Маги О'Фаръл получи наградата за писател.

За хуманитарната си дейност като посланик на добра воля за UNHCR, агенцията на ООН за бежанците, наградена бе и актрисата Гугу Мбата-Рау.

Патси Стивънсън, която беше арестувана, докато участваше в бдението на Сара Еверард през 2021 г., получи наградата за активист.

Activist, writer and public speaker, Patsy Stevenson, attended the Harper's Bazaar Women of the Year 2023 awards, which was held at Claridge's Ballroom.#harpersbazaar #womenoftheyear #patsystevenson pic.twitter.com/YGALff75Fr — London Live (@LondonLive) November 8, 2023

Сред другите победители са Тори Бърч, която получи наградата за дизайнер и актрисата Камил Котин, която взе наградата за избор на редактора.

Звезди, включително актрисата от "Сексът и градът" Ким Катрал, носителката на "Оскар" Оливия Колман и Наоми Уотс от "Кинг Конг" връчиха награди на годишната церемония на модното списание, която се проведе в хотел Claridge's в Лондон във вторник.