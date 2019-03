А ктрисата Барбра Стрейзанд се извини за думите си, изречени по повод скандалния документален филм за Майкъл Джаксън, предизвикал фурор из целия свят.

Стрейзанд бе обвинена поради противоречивото си мнение по повод филмовата лента на НВО Leaving Neverland, която разказва как Кралят е упражнявал сексуално насилие над деца.

В скорошното си интервю за Times актрисата каза, че напълно вярва на историята, разказана от Уейд Робсън и Джеймс Сафчук.

Тя обаче добавя: „Може да се каже, че са били просто притеснявани, въпреки че те казват, че са били тормозени да ходят в къщата на Джаксън. Все пак, и двамата са женени, и двамата имат деца, значи това не ги е убило”.

В документалния филм двамата мъже разказват, че са били подлагани на сексуален тормоз от Краля, когато са били едва на 7-годишна възраст и в последствие са страдали от депресия, тревожност и други проблеми с психиката.

Стрейзанд казва, че има „смесени чувства”: „Мъчно ми е за децата. Мъчно ми е и за Майкъл. Може би бих обвинила родителите им, че са позволили децата им да спят при него”.

Широкоразпространен слух е, че Джаксън е бил физически и психически тормозен като дете.

„Неговите сексуални нужди са си нормални сексуални нужди”, казва Стрейзанд. „Няма значение какво детство е имал или какво е заложено в неговото ДНК”. Тя разказва, че когато го е срещнала за пръв път го е сметнала за „много сладък и добродушен”.

