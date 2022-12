Аштън Къчър откровено за болестта си и церебралната парализа на брат му (ВИДЕО)

А ктьорът Аштън Къчър и брат му Майкъл направиха първото си съвместно интервю за премиерния епизод на The Checkup With Dr. David Agus на Paramount Plus, по време на което те говориха откровено за болестта на Майкъл и нуждата му от сърдечна трансплантация.

В епизода Къчър си спомня как като дете отива с баща си да посети брат си в болницата. И със сълзи на очи Аштън споделя, че по време на това посещение, "той е видял как брат му почти умира".

Звездата от „Ефектът на пеперудата“ за първи път сподели диагнозата на брат си с обществеността по време на телевизионно интервю през 2003 г.

Ashton Kutcher Gets Emotional Talking About His Twin Brother's Near Death Experience pic.twitter.com/A5CttADFMi — People (@people) December 5, 2022

Майкъл казва през 2021 г., че винаги се е опитвал да скрие церебралната си парализа, така че когато Къчър го споделил със света, той бил много ядосан, но в крайна сметка той му направил най-голямата услуга, защото му е позволил по този начин да бъда себе си.

Ashton Kutcher spoke candidly about both his own recent health scare and his brother's lifelong struggles with cerebral palsy. https://t.co/pbhsxSup6B — VANITY FAIR (@VanityFair) December 5, 2022

В момента Аштън Къчър също е изправен пред много сериозно предизвикателство, тъй като наскоро разкри, че е бил диагностициран с рядка форма на васкулит, състояние, което причинява възпаление на кръвоносните съдове.

Болестта го е оставила временно неспособен да вижда, чува или ходи, но сега се чувства щастлив от това, че е жив. Той споделя, че оттогава е успял да се „възстанови напълно“, но му е отнела година, за да „научи всичко наново“.

Къчър добави още: „Не го оценяваш наистина, докато не го загубиш. Докато не си кажеш, „Не знам дали някога ще мога да виждам отново, не знам дали някога ще мога да чувам отново, не знам дали ще мога някога да ходя отново“.