Анна Курникова и Енрике Иглесиас разкриха името на четвъртото си дете

Б ившата тенис звезда Анна Курникова сподели рядък и интимен поглед към семейния си живот, а детайлът, който привлече вниманието на всички, несъмнено е трогателен. Повече от три месеца след като посрещна четвъртото си дете от дългогодишния си партньор Енрике Иглесиас, тя най-накрая разкри името на момченцето им по изключително непринуден начин.

На 19 март Курникова публикува снимка в Instagram, на която са и четирите им деца заедно. На кадъра новороденото бебе е сгушено в прегръдките на по-големите си братя и сестри – един спокоен и нежен семеен миг, запечатан за историята. Макар самата снимка да бе достатъчно вълнуваща, истинската изненада дойде от описанието под нея. Тя написа просто: „Луси + Николас + Мери + Ромео“. С този кратък ред тя потвърди, че името на най-малкия им син е Ромео.

Дискретно разкритие след месеци в очакване

Малкият Ромео се появи на бял свят на 17 декември 2025 г., само броени дни преди коледните празници. По това време Курникова и Иглесиас предпочетоха да запазят детайлите в тесен кръг. Първото им съобщение за раждането в социалните мрежи бе издържано в личен и нежен тон, като Анна написа под публикацията „Моето слънчице“, добавяйки датата на раждане. Малко след това тя сподели общ портрет на децата си с надпис „Моите слънчица“. Дори тогава двойката запази името на бебето в тайна, оставайки вярна на дългогодишното си правило за дискретност, въпреки световната си слава.

Семейството расте: Нова глава за звездната двойка

През годините Курникова и Иглесиас изградиха изключително сплотено семейство. Те станаха родители за първи път през 2017 г. с появата на близнаците Луси и Николас, които вече са на 8 години. Втората им дъщеря, Мери, се роди на 30 януари 2020 г. и днес е на 6 години.

С добавянето на Ромео семейството им вече е шестчленно – факт, който според близки до двойката е задълбочил тяхното щастие. „Анна и Енрике са много щастливи да станат отново родители. Те доказаха, че се справят страхотно с трите си деца и двамата обожават този процес. Наслаждават се на всяко занимание и на всичко, свързано с отглеждането на децата“, споделя източник пред медиите. Друг вътрешен човек описва Ромео като „най-добрия коледен подарък“ и допълва, че двойката е „на седмото небе от щастие“.

Семейният живот винаги е на първо място

Въпреки огромната си популярност, Курникова и Иглесиас са известни с това, че ревниво пазят личното си пространство. Когато решат да споделят моменти от ежедневието си, те се фокусират върху истинските преживявания, а не върху лъскави публични изяви. Според близки до тях: „Анна и Енрике обожават семейния уют и ще прекарат празниците с роднините си. Ще бъде шумно и хаотично, както винаги, само че малко повече, но всичко това е изпълнено с радост и любов.“

Любовна история, започнала под светлините на прожекторите

Пътешествието на двойката започва през 2001 г., когато се запознават по време на снимките на музикалното видео към хита на Иглесиас – „Escape“. Това, което стартира като професионален ангажимент, бързо прераства в едно от най-стабилните партньорства в шоубизнеса. Спомняйки си за онзи момент години по-късно, Иглесиас споделя: „Видеото промени живота ми по начин, за който дори не бях мечтал.“ Той допълва, че взаимното им разбиране за живота в публичното пространство е помогнало за укрепването на връзката им: „Когато се срещнахме – въпреки че тя идваше от света на спорта – ние някак се разбрахме. Тя знаеше какъв е моят свят, а аз познавах нейния.“

Певецът завършва с думите: „Просто започнахме да се сближаваме малко по малко и връзката ни ставаше все по-силна и по-силна.“