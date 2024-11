Американският остров, управляван от извънземни змии и паяци

П реди пет години Халдре Роджърс присъства на среща на остров Гуам - изумруденозелено петно в западната част на Тихия океан, на около 2492 км от Филипините. Но скоро партито е прекъснато от неканен гост.

Беше късна вечер, а навън се печеше прасе - остатъците от вечерята. Огънят беше угаснал, макар че все още беше топъл. Всички за кратко се отдалечиха, за да си поговорят. Когато се върнаха, около прасето се беше свила някаква кафява форма - нещо лъскаво и люспесто, със странни очи и широка, усмихната уста. Съществото откъсваше парчета от месото на прасето и ги поглъщаше цели - бавно ги поглъщаше в бледото си, издуто тяло.

„Това не беше точно 181-килограмово прасе, но беше прасе за голямо парти“, казва Роджърс, доцент в катедрата по опазване на рибата и дивата природа в Техническия университет на Вирджиния в САЩ, който през последните 22 години изучава екологията на Гуам.

Посетителят без маниери на поведение на масата беше кафява дървесна змия - извънземен нашественик, инвазивен вид, за когото се смята, че е попаднал в Гуам по невнимание през 40-те години на миналия век, вероятно след като се е промъкнал на товарен кораб. Преди това множество местни птици са се радвали на идилично съществуване в неземните варовикови гори на острова. Но само четири десетилетия след появата на змията тези ненаситни хищници са започнали да опустошават джунглата от всяка една от тях. От 12 вида, 10 вече са изчезнали на острова, а останалите два се задържат в труднодостъпни пещери и градски райони.

Сега, когато птиците са почти унищожени, популацията на Гуам от около два милиона змии - никой не знае колко точно са те - ще погълне всичко, което може да се намери, включително плъхове, свраки, гущери или, в този случай, човешки остатъци.

„Искам да кажа, че те ще изядат всичко. Те ще се изядат един друг“, казва Хенри Полок, изпълнителен директор на Southern Plains Land Trust, организация с нестопанска цел в Колорадо, който преди това е изучавал екологията на Гуам.

С напаст от хищни змии и гори, които са напълно лишени от дружелюбните свирки, чуруликания и крясъци, които някога са доминирали в звуковия им пейзаж, Гуам е станал известен като един от най-впечатляващите екологични провали на планетата. Но последиците от нашествието на змии на острова се простират далеч отвъд ужасяващо тихите, лишени от птици гори. Тук се разгръща еволюционен експеримент. А един от бенефициентите има осем крака, много очи и късмета да се окаже на остров, където острите, гладни човки са само далечен спомен.

Мрежа от мрежи

Роджърс не се страхува от паяци - и това е съвсем добре.

На по-голямата част от Марианските острови има сравнително малко паяци през дъждовния сезон, като броят им се увеличава с изсъхването на климата. Но не и на остров Гуам. Варовиковите гори на острова са арахнокошмар през цялата година - почти непрекъсната плетеница от сребристи нишки, която се простира на километри, където всяка крачка разкрива друга паяжина и нейния космат стопанин.

Тук има гигантски жълтокоремни бананови паяци със златни паяжини в класическия стил на спиците; спускащи се ловджийски паяци с размерите на човешка ръка; паяци с палаткови мрежи, които разпъват огромните си павилиони от коприна през пролуките на дърветата. Роджърс нарича последния вид паяжини „апартаменти“, защото всеки от тях прилича на жилищен комплекс за същества с осем крака - те съдържат стотици блестящи очи, принадлежащи на десетки отделни паяци.

„В тази огромна мрежа има много женски на различни нива, а след това много мъжки, които се мотаят наоколо и по краищата“, казва Роджърс.

Тези общи мрежи са любими и на малките паяци Argyrodes, които се появяват, за да крадат плячка от много по-големите си стопани, а понякога и да ги изяждат.

"На остров Гуам тези паяжини се простират от нивото на земята, чак до короните на дърветата - те могат да бъдат навсякъде“, казва тя.

През по-голямата част от времето цялата гора изглежда така, сякаш са я окичили с изкуствена паяжина за Хелоуин.

„Достатъчно е, че когато се разхождате, е обичайно човекът отпред да вземе пръчка и да събори паяжините, докато върви“, казва Роджърс, „в противен случай ще бъдете покрити с паяжини... Обичам я, но е трудно да се премине“.

Навсякъде, където има пролука между дърветата, цялото пространство ще бъде изпълнено с паяжини от стотици различни паяци, които ще улавят светлината под различен ъгъл. Тези колективни усилия лесно могат да заемат пространство с размерите на стая.

„Веднъж имах приятел, който се втурна в средата на една от тях и просто се въртеше в кръг, правейки от себе си мумия с това огромно парче паяжина“, казва Роджърс, „той правеше това, за да изплаши хората, с които беше“.

При друг случай помощник на Роджърс доброволно се съгласява да помогне на терен - само за да навлезе на няколко метра в гората и да размисли. „Тя каза: „Не, аз съм вън“, казва Роджърс.

Дори и без паяците, които на местния език чаморо са известни като sånye'ye', варовиковите гори на Гуам биха били странно и враждебно място, както никъде другаде.

Отгоре високите дървета от хлебно дърво се смесват с юрските форми на цикадите, заедно с тангантанган (рициново масло) и бодливите дървета панданус, образувайки нисък балдахин от джунгла, който често е разкъсван от тайфуни. На земята има много малко почва. Вместо това растенията растат директно от варовиковия карст, като вкарват корените си в малки пукнатини в скалата - гората се намира на върха на древен коралов риф, който в продължение на милиони години се е изтласквал нагоре и е образувал плато. Кораловите глави все още са по пода на гората, а там, където скалата е ерозирала, има дупки и пещери.

„Мисля, че уникалното нещо е, че е много трудно да се ходи, защото - ами представете си, че ходите по остри скали“, казва Роджърс. Когато води нови полеви техници за проучвания, те се нуждаят от време, за да се аклиматизират към тази скалиста почва - тя говори за хората, които получават „карстови крака“.

