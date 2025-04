Аманда Байнс се присъединява към OnlyFans

Б ившата детска звезда Аманда Байнс обяви във вторник в социалните мрежи, че е готова да превземе платформата OnlyFans.

„Вече съм в OnlyFans! Отказ от отговорност: правя OnlyFans, за да общувам с моите фенове. Няма да публикувам никакво мръсно съдържание. Развълнувана съм да се присъединя“, написа тя в своя Instagram Story, като сподели и снимка на страницата си.

Платформата, която работи на абонаментен принцип, предлага разнообразно съдържание — от NSFW материали, до кулинарни предавания и излъчвания на живо. 39-годишната звезда е определила цената на своя абонамент в OnlyFans на 50 долара месечно.

Ex-child star Amanda Bynes joins OnlyFans with strict warning for $50 monthly subscription https://t.co/Ewhe9Lah04 pic.twitter.com/HAckJTGNDu

Аманда Байнс става известна още през 1996 г., когато получава първата си роля в комедийното скеч шоу на Nickelodeon „Всичко това“, а по-късно печели и собствено предаване — „Шоуто на Аманда“, което се излъчва от 1999 до 2002 г.

След това тя се превъплъщава в ролята на Холи Тайлър в ситкома на WB „Какво харесвам в теб“ (2002–2006) заедно с Джени Гарт. През този период Байнс участва в редица комедии, сред които „What a Girl Wants” (2003), „Love Wrecked” (2005), „She’s the Man” (2006), „Sydney White” (2007) и „Hairspray” (2007).

Последната ѝ роля е в романтичната комедия „Easy A“ (2010), след което, едва на 24 години, тя обявява оттеглянето си от актьорството.

„Да си актриса не е толкова забавно, колкото изглежда“, написа тя тогава в Twitter. „Ако вече не обичам нещо, просто спирам да го правя. Вече не обичам да играя, затова спрях.“

Тя добавя: „Знам, че 24 години е млада възраст за пенсиониране, но първо го чухте тук. Аз се #пенсионирах.“

Две години по-късно Байнс е арестувана за шофиране под въздействие на алкохол (DUI), последвано от редица други проблеми със закона.

През 2013 г. звездата от „Лак за коса“ е поставена под 72-часово психиатрично задържане (5150) в болница, което довежда до това родителите ѝ да поискат настойничество над нея.

Консерваторството официално приключва през 2022 г. Въпреки това, през 2023 г. Байнс отново е поставена под принудително психиатрично наблюдение за 72 часа, след като е забелязана гола по улиците на центъра на Лос Анджелис.

Въпреки че никога не се връща към актьорството, Аманда води кратък подкаст, озаглавен „Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast“, достъпен в Spotify и YouTube.

Amanda Bynes has joined OnlyFans, launching her account with a subscription fee of $50 per month. https://t.co/rzeIqHMVs1