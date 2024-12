Алекс Консани стана първият транссексуален "Модел на годината"

А мериканският модел Алекс Консани стана първата транссексуална жена, спечелила титлата „Модел на годината“, след поредица от дефилета за престижни модни гиганти като Chanel, Stella McCartney и Victoria's Secret. 21-годишната звезда, известна с отличителната си изрусена коса и вежди, получи наградата на модните награди 2024 в Лондон. Известната моделка, която стана популярна чрез TikTok и сега има почти 4 милиона последователи, беше номинирана наред с други модели като Анок Яй, която изрази разочарованието си от загубата, но поздрави Консани за победата.

В благодарствената си реч пред звездната публика в Royal Albert Hall, тя подчерта, че нейната победа е „голяма стъпка в правилната посока“ и подчерта важността на подкрепата и издигането на тези, които са били накарани да се чувстват незначителни в модната индустрия. „Промяната е повече от възможна — тя е необходима“, заяви тя, докато получаваше своя трофей от модела и активистката Ашли Греъм и актрисата Нава Мау.

След като подписа договор с IMG Models през 2019 г., Консани бързо се утвърди в модната индустрия, дебютирайки на подиума на Том Форд през 2021 г. и работейки с модни къщи като Alexander McQueen и Versace. През октомври 2023 г. тя и Валентина Сампайо влязоха в историята като първите транс модели, които се появиха на модното шоу на Victoria's Secret.

Признавайки глобалното въздействие на някой, който е „доминирал в индустрията“ през последните 12 месеца, престижната награда съчетава оценката на индустриален панел с резултата от публично гласуване, според организаторите на наградата British Fashion съвет. Черният транс модел Кай-Исая Джамал беше сред номинираните за миналогодишната награда, която в крайна сметка беше спечелена от плюс сайз модела Палома Елсесер.

На същата церемония Джонатан Андерсън, творчески директор на Loewe и основател на JW Anderson, спечели наградата за Дизайнер на годината за втора поредна година. Главният редактор на Vogue Анна Уинтур връчи на Том Форд наградата за изключителни постижения. Церемонията беше допълнена с изпълнения на певицата Деби Хари, присъстваха и Рита Ора и Винъс Уилямс. Риана също бе там, носеща синя мохерна шапка, а партньорът ѝ A$AP Роки получи наградата за иноватор в културата.

Категориите за най-добри британски дизайнери на мъжко и дамско облекло бяха присъдени съответно на Грейс Уелс Бонър и Симон Роша. Речта на Роша беше сред няколкото политически момента на вечерта, тъй като тя излезе на сцената с призив за „свободна Палестина“. В края на вечерта демонстрант за правата на животните нахлу на червения килим, за да протестира срещу използването на пера в модната индустрия, само дни след като Лондонската седмица на модата обяви, че ще забрани екзотичните животински кожи на своите подиуми.

