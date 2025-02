Актриса блести с почти 100 карата диаманти в Ел Ей

С офия Карсън издигна блясъка на следващото ниво на наградите на Гилдията на актьорите 2025. В неделя 31-годишната актриса мина по червения килим в Shrine Auditorium & Expo Hall в Лос Анджелис с визия канализирала най-доброто от стария Холивуд, пише PEOPLE.

Карсън излъчваше елегантност и беше като изваяна в розова рокля от колекцията Haute Couture пролет/лято 2025 на Elie Saab. Ансамбълът включваше асиметрично деколте и широк шлейф на раменете.

Sofia Carson is a blushing beauty at the #SAGAwards. 💕 pic.twitter.com/XTJxBfBzUc