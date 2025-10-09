Любопитно

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 октомври 2025, 06:37
9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия
Полицайят, който поваля убиеца на югославския крал Александър I, дава изявление след атентата в Марсилия. В долния десен ъгъл е портретът на атентатора — българския революционер Владо Черноземски, който впоследствие е пребит до смърт от тълпата.   
Източник: GettyImages

Н а 9 октомври 1934 г. в Марсилия се разиграва едно от най-драматичните политически убийства в Европа между двете световни войни. Югославският крал Александър I Караджорджевич е застрелян по време на официално държавно посещение във Франция. Атентатът е извършен от Владо Черноземски – член на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) и българин, родом от Крушево (днешна Северна Македония).

Атентатът

Кралят пристига в Марсилия, придружен от френския външен министър Луи Барту, за да укрепи съюзите на Балканите и да обсъди мерки срещу нарастващото влияние на нацистка Германия и фашистка Италия. По улиците на града го посрещат тълпи от хора, когато около 16:15 ч. процесията се забавя, за да могат гражданите да видят монарха по-отблизо.

В този момент Владо Черноземски, скрит сред множеството, се приближава до открития автомобил на краля и открива огън с пистолет „Маузер“. Александър I е смъртоносно ранен, а няколко куршума улучват и френския външен министър Луи Барту, който умира по-късно същия ден от раните си.

След като извършва стрелбата, Владо Черноземски е атакуван от охраната и от разгневената тълпа. Той е тежко пребит на място и умира малко по-късно от раните си, без да може да бъде разпитан. Макар животът му да завършва драматично, действията му отекват из цяла Европа.

Причините за атентата

Атентатът не е случаен акт на насилие, а резултат от дългогодишно напрежение на Балканите. След Първата световна война и разпадането на Османската империя, ВМРО води борба за освобождението на Македония, останала под властта на новосъздаденото Кралство на сърби, хървати и словенци (по-късно Югославия).

Крал Александър е известен с авторитарното си управление и политика на „сърбизация“, насочена срещу българското население в Македония. За ВМРО той символизира потисничеството и унищожаването на българската идентичност в региона.

Организацията, в съюз с хърватската усташка емиграция, решава да премахне краля като акт на политическа съпротива срещу Белград и опит за дестабилизиране на Югославия.

Последици и международен отзвук

Атентатът предизвиква шок и възмущение в целия свят. Франция е разтърсена от убийството на държавен гост, а Европа осъзнава колко нестабилен е Балканският регион. В следващите месеци отношенията между България и Югославия се влошават рязко.

Френското разследване доказва участието на хърватски националисти и ВМРО, но България категорично отрича държавна намеса.

В исторически план убийството на крал Александър I се смята за един от най-знаковите политически атентати на 30-те години, предвестник на бурите, които ще обхванат Европа преди Втората световна война.

  • Денят, в който светът чу името Малала

На 9 октомври 2012 г. светът беше разтърсен от шокиращ атентат в Пакистан. 15-годишната Малала Юсафзай, млада ученичка и активистка за правото на момичетата да получават образование, беше простреляна в главата от въоръжен член на талибаните. Нападението се случва, докато тя се прибира от училище в долината Сват — район, където екстремистите по онова време строго забраняват на момичетата да учат.

Малала вече е известна в страната си със смелите си изказвания срещу талибанския режим

 Още като дете тя започва да пише блог за BBC под псевдоним, в който описва живота под терора на екстремистите и борбата си да продължи образованието си въпреки заплахите. Нейният глас става символ на надеждата и свободата за хиляди пакистански момичета.

След нападението Малала е транспортирана за лечение във Великобритания, където лекарите успяват да спасят живота ѝ. Вместо да бъде сломена, тя превръща болката си в мисия. Продължава да говори открито за правото на образование и създава фондация „Malala Fund“, която подкрепя образователни програми за момичета по света.

През 2014 г., едва на 17 години, Малала става най-младият лауреат на Нобелова награда за мир в историята. Тя получава признанието си за „борбата срещу потисничеството на децата и младите хора и за правото на всички деца на образование“.

Още събития на 9 октомври:

  • 1849 г. – В Цариград е осветен българският параклис, на чието място по-късно е построена така наречената Желязна църква.
  • 1967 г. – Ден след като е заловен, Че Гевара е екзекутиран за опит да предизвика революция в Боливия.
  • 2004 г. – На първите демократични избори в Афганистан за президент е избран Хамид Карзай.

Родени:

  • 1859 г. – роден е френският офицер, съден за измяна Алфред Драйфус
  • 1892 г. – роден е босненският поет Иво Андрич
  • 1940 г. – роден е англиският музикант Джон Ленън

Починали:

  • 1867 г. – умира българският революционер Георги Раковски
  • 1900 г. – умира българският писател Найден Геров
  • 1967 г. – умира аржентинският революционер Че Гевара
  • 1974 г. – умира немският индустриалец Оскар Шиндлер

По темата

Редактор: Надежда Неменски
атентат крал Александър I ВМРО Малала Юсафзай 9 октомври политическо убийство право на образование Югославия Марсилия талибани
Последвайте ни
В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп:&nbsp;Израел и &quot;Хамас&quot; с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени</p>

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Свят Преди 6 минути

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Любопитно Преди 25 минути

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина

Меркел и провалената ѝ политика спрямо Русия

Меркел и провалената ѝ политика спрямо Русия

Свят Преди 28 минути

Бившата канцлерка на Германия упорито отказва да признае провала на своята политика спрямо Путин

.

Макрон - самотният президент

Свят Преди 30 минути

След оставката на премиера Льокорню хаосът във Франция е пълен, а президентът Макрон печели време

Основателят на Nvidia Дженсън Хуанг

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Технологии Преди 1 час

Тя ще се води както между компании, така и между държави

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

България Преди 8 часа

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Свят Преди 8 часа

Това е мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Свят Преди 8 часа

Френският премиер в оставка коментира, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство

<p>Медведев на посещение в КНДР</p>

Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Свят Преди 8 часа

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

България Преди 9 часа

Паднали скални късове има на още няколко места в старопрестолната столица

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Свят Преди 9 часа

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

<p>Какво се случва с беларуската опозиция, живееща в изгнание в Литва?</p>

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Свят Преди 9 часа

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Свят Преди 10 часа

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов"

Кола избухна в пламъци в Пловдив

Кола избухна в пламъци в Пловдив

България Преди 10 часа

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Свят Преди 10 часа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Свят Преди 10 часа

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Ратклиф обяви: Трябва търпение, ще дам три години на Аморим

Gong.bg

Хари Кейн пропуска контролата на Англия срещу Уелс

Gong.bg

Валежите спират, вятърът остава: Идват температури до около 20 градуса

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg