Носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсафзаи се омъжи

Н обеловата лауреатка и образователна активистка Малала Юсафзаи съобщи в Туитър, че се е омъжила, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

24-годишната пакистанска правозащитничка, която беше простреляна от талибаните,

защото се бори за правото на момичетата да учат, качи в социалната мрежа снимки от сватбеното си тържество, на които е с избраника си Асер Малик и семейството си.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP