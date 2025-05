9 май: Германия капитулира, край на Втората световна война

К апитулацията на Германия слага край на Втората световна война в Европа. Окончателният текст е подписан в Карлсхорст, Берлин, в нощта на 8 май 1945 г. от представители на трите въоръжени сили на Главно командване на Вермахта и Съюзническите експедиционни сили заедно с Върховното висше командване на Червената армия, френски и американски представители, подписали като свидетели.

Подписването е на 8 май 1945 г. и капитулацията влиза в сила на 8 май в 23:01 ч. по централноевропейско време, което е 9 май в 01:01 ч. по московско време. По-ранна версия на текста е подписана на церемония в Реймс в ранните часове на 7 май 1945 г. На Запад 8 май е известен като Ден на победата в Европа, докато в бившите комунистически държави Денят на победата се отбелязва на 9 май поради часовата разлика при подписването в Германия и СССР.

Има три езикови версии на документа за капитулация. Руските и английските версии са единствените авторитетни.

На 30 април 1945 г. Адолф Хитлер се самоубива в бункера си в Берлин, след като изготвя завещание, в което адмирал Карл Дьониц го наследява като държавен глава с титлата президент на Райха. Но след падането на Берлин два дни по-късно, когато американските и съветските сили се свързват в Торгау по Елба, районът на Германия, все още под германски военен контрол, е разделен на две.

