8 филма със сериозна драма на снимачната пощадка

В ъпреки че готовият продукт може да е чиста филмова магия, процесът на създаване на някои филми може да бъде отблъскващ или дори направо разочароващ, пише списание PEOPLE.

Филми като Лигата на справедливостта, Блейд: Троица, Не се притеснявай, скъпа и най-скорошният It Ends with Us са имали

толкова много хаос на снимачната площадка, че завръзките и обратите на междуличностната драма приковават вниманието на феновете повече, отколкото самият филм.

От креативни различия до сътрудници, които се съдят взаимно до брачни афери, вижте тези осем филма, които направиха големи заглавия заради драмата си зад кулисите в галерията ни.

