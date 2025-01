7-те най-скъпи неща, които струват почти "всичките пари на света"

Ч овечеството винаги се е стремило да създава неща, които впечатляват със своя лукс, уникалност и стойност. Цената им често надминава и най-смелите представи, а историите, свързани с тях, придават още повече мистерия.

Цигулка "Vieuxtemps Guarneri"

Тази цигулка, създадена от италианския майстор Гуарнери дел Джезу през 1741 г., е най-скъпият музикален инструмент в света. Последният ѝ собственик купува цигулката за 16 милиона долара и я подарява за цял живот на виден музикант.

"It's like walking around with a Monet." Go behind-the-scenes with Anne Akiko Meyers, and her world-famous violin, the 1741 Vieuxtemps Guarneri del Gesu, in our exclusive interview.

Tickets for "A Hero's Life": https://t.co/aCLBFttRtg pic.twitter.com/6pLTS9kLPV — Pacific Symphony (@PacificSymphony) June 14, 2018

Инструментът има невероятно чист звук, който пленява сърцата на слушателите. Безупречното му състояние е пример за вечното майсторство на създателите. Цигулката продължава да дрява музика, оставяйки своя отпечатък в историята.

Книгата "Кодексът на Лестър" от Леонардо да Винчи

The Codex of Leicester is a recording of scientific observations by one of the greatest minds to have ever lived, Leonardo Da Vinci. The 72 page manuscript is compiled of mental notes on his ideas of medical observations, futuristic inventions, and more. pic.twitter.com/EiXE8ZuVBg — Conti d'Amalfi (@AGContidAmalfi) November 18, 2023

Този ръкопис, написан от Леонардо да Винчи през 1506-1510 г., е най-скъпата книга в света. Съдържа научните разсъждения на Леонардо за природата, водата, светлината и астрономията.

През 1994 г. "Кодексът на Лестър" е закупен от Бил Гейтс за 30,8 милиона долара. Гейтс дигитализира ръкописа, правейки го достъпен за учени от цял ​​свят. Уникалността на книгата се състои в нейната интелектуална и историческа значимост.

Автомобил Ferrari 250 GTO

Тази кола, пусната през 1963 г., е най-скъпата в света сред всички колекционерски автомобили. Цената му достигна 70 милиона долара през 2018 г., когато един от екземплярите беше продаден на частен колекционер.

Settle the debate - Is the #Ferrari 250 GTO the prettiest Italian car of all time, or is it the Miura? #FOS #gwflatout #Ferrari250GTO pic.twitter.com/PaAYGeob4a — Goodwood FOS (@fosgoodwood) December 17, 2024

Ferrari 250 GTO има уникален дизайн, висока скорост и богата състезателна история. Само 36 от тези автомобили са произведени общо, което ги прави изключително редки. Този модел е истински символ на елитния моторен спорт.

Часовник Patek Philippe Grandmaster Chime

Този изключителен часовник е създаден от швейцарската марка Patek Philippe през 2019 г. и постави рекорд на търг Only Watch. Неговият усъвършенстван механизъм има 20 функции, включително уникални мелодии и индикатор за време от двете страни на корпуса.

Sylvester Stallone's Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300G sells for $5.4 million (after fees) at auction! pic.twitter.com/TiYVv29XmT — TheWatchBusiness (@TheWatchB) December 17, 2024

Часовникът беше продаден за 31 милиона долара, което го направи най-скъпият часовник в света. Корпусът от бяло злато и каишката от крокодилска кожа подчертават неговата елегантност. Такъв часовник е не само аксесоар, но и истинско произведение на изкуството.

Медальон "Blue Moon Diamond".

The 12.03-carat Blue Moon Diamond fetches US$48.5m, a world auction record for any #diamond #SothebysJewels pic.twitter.com/fyc5LTiBkn — Sotheby's (@Sothebys) November 11, 2015

Смята се, че този диамант от 12,03 карата е най-скъпият диамант, продаван някога. Неговият ярък син оттенък и изключителна прозрачност го правят уникален в света на бижутата.

През 2015 г. тя беше продадена на търг на Sotheby's в Женева за 48,4 милиона долара. Купувачът кръсти диаманта на името на дъщеря си, подчертавайки личната му стойност. Днес този медальон е символ на изискан вкус и несравнимо богатство.

Картина "Спасител на мира" от Леонардо да Винчи

Шедьовър на Ренесанса, отдавна смятан за изгубен, се превърна в най-скъпата картина в света. През 2017 г. картината „Спасителят на мира“ беше продадена на търг на Christie's за умопомрачителните 450,3 милиона долара.

Salvator Mundi (Latin for 'Savior of the World') is a painting attributed to Leonardo da Vinci, dated to c. 1499–1510. It was sold at auction for 450.3 million dollars on 15 November 2017 by Christie's in New York to Prince Badr bin Abdullah Al Saud, setting a new record for the… pic.twitter.com/P4rA7uJp3m — James Lucas (@JamesLucasIT) October 31, 2023

Картината изобразява Исус Христос, държащ кристална топка, символизираща небесната сфера. Това произведение принадлежи към ограничен брой произведения, приписвани на Леонардо. Новият собственик на картината е саудитски принц, който я добавя към личната си колекция.

Диамант "Кулинан"

Cullinan Diamond



The Cullinan Diamond is the largest gem-qualityrough diamond ever found,[2] weighing 3,106 carats (621.20 g), discovered at the Premier No.2 mine in Cullinan, South Africa, on 26 January 1905. It was named after Thomas Cullinan, the owner of the mine. In April… pic.twitter.com/MvQhkp3sm5 — M A R K - H U E L I N (@HuelinMark) October 30, 2024

"Кулинан" е най-големият необработен диамант, намерен през 1905 г. в Южна Африка. Теглото му достига 3106 карата, което го прави рекордьор в света на скъпоценните камъни.

След обработката диамантът е разделен на няколко части, най-голямата от които става бижута на британската корона. Най-голямата от останките, Кулинан I (или Великата звезда на Африка), струва повече от 400 милиона долара само. Според експертни оценки общата цена на всички части може да надхвърли 2 милиарда долара.

