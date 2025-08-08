7-годишно момче създаде проста игра с карти и се превърна в милионер

Любопитно

8 август 2025, 06:56
П овечето юноши играят видеоигри или с топка навън - но тийнейджър от Сиатъл има повече пари в джоба си, отколкото повечето възрастни, съобщи New York Post.

Алекс Бътлър изобретил изключително успешна игра с карти, наречена „Тако срещу Бурито“, когато бил само на 7 години – която го е превърнала в 15-годишен милионер, според Seattle Times.

Младият предприемач замислил играта „случайно“, след като прекарал голяма част от детството си, играейки карти със семейството си.

Наличието на въображение и създаването на нови игри кара родителите на Бътлър, Лесли Пиърсън и Марк Бътлър, да се усмихнат, тъй като той винаги създава и експериментираше със забавни проекти.

След като обаче видели колко сериозен е синът им относно създаването на игра с карти, която потенциално би могла да се окаже на рафтовете на магазините един ден, те създали сайт, подобен на GoFundMe, за да помогнат за покриване на скъпите производствени разходи.

Семейството успяло да събере 25 000 долара - и оттам създали собствен бизнес, Hot Taco Inc., избрали производител и в крайна сметка пуснали играта в Amazon, за да я продават за 20 долара за бройка.

Това, което се случва след това, е сбъдната мечта за всеки предприемач - откликът към играта надминава всичко, което младият Бътлър би могъл да си представи. До 2018 г. семейството печели почти 1,1 милиона долара, както обяснява изданието, и сега играта е най-продаваната игра номер 1 на Amazon.

В един момент гимназистът бил готов да се раздели с оригиналната си концепция. Само миналия месец той продаде „Тако срещу Бурито“  в сделка за пари на базираната в Уисконсин компания PlayMonster.

Семейството не разкри за колко е продадена играта - но човек може само да си представи, че сделката е имала много нули.

„Никога не е било нещо, към което да съм бил привързан или нещо подобно“, каза тийнейджърът пред Seattle Times. „Не е особено важно за мен. Просто исках да извлека най-много пари от това.“

Когато го питат какво иска да прави с парите – семейството все още не решава – тийнейджърът е насочил поглед към едно и само едно нещо: „Ламбо“.

Бътлър не е единственият тийнейджър, който печели пари – според сведенията, 2 от 5 американски тийнейджъри се учат как да печелят пари онлайн.

„В миналото трябваше да намерите място, където да продавате продукт, да създадете платформа за плащане, да изградите мрежа от контакти и общност от потенциални клиенти, преди дори да можете да помислите за стартиране на собствен бизнес. Сега всичко, от което се нуждаете, е телефон и интернет връзка“, каза Камерън Зуб, съосновател и главен директор по растежа в  Whop  в Бруклин, онлайн бизнес платформа.

Източник: New York Post    
