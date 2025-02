7 февруари – денят на „Пинокио“ и ЕС

Н а 7 февруари 1940 г. е премиерата на анимационния филм „Пинокио“ на Уолт Дисни. Това е вторият пълнометражен анимационен филм на Дисни, направен след първия успешен анимационен филм Снежанка и седемте джуджета (1937).

Историята разказва за стария италиански дърворезбар Джепето, който прави дрвена кукла, на която дава името Пинокио. На Пинокио е вдъхнат живот от Синя фея, която му казва, че може да се превърна в истинско момче, ако докаже, че е „смел, честен и безкористен“. Усилията на Пинокио да стане истинско момче включват срещи с множество неприятни герои.

On this day in 1940, #Pinocchio was released in theaters. pic.twitter.com/e00OMLNjPz — Disney Animation (@DisneyAnimation) February 7, 2019

Пинокио е новаторско постижение в областта на анимационните ефекти, придавайки реалистично движение на превозни средства, машини и природни елементи като дъжд, светкавици, дим, сенки и вода. Той става първият анимационен филм, спечелил награда на Академията — спечелвайки две за най-добра оригинална музика и за най-добра оригинална песен за When You Wish Upon a Star. През 1994 г. Пинокио е добавен към Националния филмов регистър на Съединените щати, тъй като се смята за „културно, исторически или естетически значим“.

Блокадата на Куба

Икономическата блокада на Куба от Съединените американски щати (при президента Джон Кенеди) е наложена на 7 февруари 1962 г. с цел да се накаже управлението на Фидел Кастро с помощта на икономическата сила на САЩ.

Официалният повод е конфискацията на имуществото на щатските граждани от страна на правителството на Фидел Кастро.

On this day in 1962, the US imposed a total, and illegal, blockade on Cuba, the longest and most severe in human history, estimated to have caused $1 trillion in damage. The Cuban people and government have been calling for an end to the devastating blockade ever since.🧵 pic.twitter.com/4txxHKCXYh — red. (@redstreamnet) February 7, 2024

В основата си блокадата представлява забрана за всякакви икономически отношения на американските граждани с Куба и икономически свързани с Куба лица.

Ембаргото е формализирано със закон през 1992 г. (при президента Джордж Х. У. Буш) с декларираната цел „да се занесе демокрация на кубинския народ“. Конгресът засилва още повече мерките през 1996 г. Президентът Бил Клинтън разширява ембаргото през 1999 г.

Договорът от Маастрихт

Договорът от Маастрихт или Маастрихтският договор (официално Договор за Европейски съюз) е подписан на 7 февруари 1992 г. в град Маастрихт, Нидерландия между членовете на Европейската икономическа общност и влиза в сила на 1 ноември 1993 г. по време на комисията Делор. Договорът води до създаването на Европейския съюз (ЕС) и е резултат от отделни дискусии относно икономическия и политическия съюз. Променен е с влезлия в сила на 1 май 1999 г. Договор от Амстердам.

Today marks the 27th anniversary of the signing of the Treaty of Maastricht in 1992.

This historic milestone established the European Union with European citizenship, greater cooperation and paved the way for the euro. pic.twitter.com/ivsc8QkSg8 — European Commission (@EU_Commission) February 7, 2019

Договорът регламентира дейността на органите на Европейския съюз

(Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейските общности, Сметна палата на Европейския съюз и други) и определя минималните компетенции на Съюза в областта на културата, здравеопазването, защитата на потребителя, трансевропейски мрежи, индустриалната политика и други. Решено е и да се създаде Европейски валутен съюз с обща парична единица, по-късно наречена евро.

С договора ЕИО се преименува в Европейска общност (ЕО), а година по-късно става ЕС.

Крал Абдула II

На 7 февруари 1999 г. Абдула II става крал на Йордания след смъртта на баща му крал Хусейн. На 25 януари 1995 г. с декрет крал Хусейн I посочва за наследник на престола сина си Абдула II. Декретът изненадва мнозина, тъй като за най-вероятен престолонаследник се е сочел Хасан ибн Талал – чичото на Абдула II. Единствено Абдула и мароканският крал Мохамед VI са считани за преки потомци на пророка Мохамед, което допринася за високия престиж на йорданското кралско семейство в арабския свят.

#OTD 24 years ago. King Hussein of Jordan died of cancer on 7 February 1999 Amman, Jordan, aged 63. His throne was succeeded by his eldest son, King Abdullah II of Jordan.



At that time, King Hussein was the longest-serving executive head of state in the world. pic.twitter.com/q99PH8KCoN — 🌻Sarahsecret (@sarahdiaryz) February 6, 2023

Сред широки кръгове на Запад Абдула II минава за общителен и диалогичен политик, поради неговата прозападна и проамериканска външна политика. Защитници на човешките свободи и права често критикуват йорданските власти в недостатъчната свобода на словото. Абдула е попечител на мюсюлманските и християнските свещени места в Йерусалим, позиция, заемана от неговата династия от 1924 г. насам.

Д-р Менгеле

На тази дата през 1979 г. умира д-р Йозеф Менгеле, германски офицер от SS и лекар в нацисткия концентрационен лагер Аушвиц по време на Втората световна война, известен с прозвището „Ангелът на смъртта“.

Той е известен като един от лекарите на SS, които взимат решения кои от пристигащите затворници да бъдат убити и кои да бъдат изпратени на принудителен труд, както и за провеждането на

неетични човешки експерименти със съмнителна научна стойност, често придружени с изключителна жестокост.

30 May 1943 | SS doctor Josef #Mengele became the chief physician of the Gypsy Family Camp at Auschwitz II-Birkenau. He was almost 32 years old. He was responsible for deadly pseudo-medical #experiments on #Auschwitz prisoners, mainly #twins. | #medicine #history pic.twitter.com/WaGqGkkrMi — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 30, 2019

След войната Йозеф Менгеле става един от най-издирваните нацистки военнопрестъпници и той бяга в Латинска Америка. Там се установява в Аржентина и Уругвай, където живее под истинското си име. Опитите да бъде намерен и предаден на съд не са успешни и той умира в Бразилия през 1979 г., след като претърпява инфаркт, докато плува в морето. Погребан е под фалшиво име, но през 1985 г. гробът му е изровен и той бива идентифициран.

